Protagonista di Sanremo positivo per la seconda volta al Covid: fan allarmati

Uno dei protagonisti del Festival di Sanremo ha informato tutti di aver contratto per la seconda volta il Covid. Le sue condizioni.

Briga e la moglie Arianna Montefiori sono positivi al Covid per la seconda volta.

Ad annunciarlo, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, è stato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. L’artista, che con il brano Baciami conquistò le vette delle classifiche musicali, in modo curioso ha detto di aver contratto il virus e che nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di salute sue e della compagna.

A corredo del post condiviso sui social, Briga ha messo un paio di foto in cui si è mostrato ai fan a letto. Anche l’attrice ha informato i propri follower, allentando le preoccupazioni e affermando che, eccezion fatta per “un po’ di acciacchi”, al momento tutto è sotto controllo.

Briga e sua moglie Arianna Montefiori positivi per la seconda volta al Covid: “Lo chiamano il segreto”

“Io e Ari abbiamo contratto ancora una volta quella cosa che chiamiamo “IL SEGRETO”: perché non sai quando la prendi e poi non sai a chi la dai. Seguiranno aggiornamenti”. Così scrive Briga su Instagram spiegando ai suoi numerosi fan di aver di nuovo a che fare con il coronavirus. La prima volta sia l’artista che nel 2019 salì sul palco dell’Ariston con Patty Pravo che sua moglie Arianna Montefiori lo contrassero nel novembre 20220, nel corso della seconda ondata.

Leggi anche:

In quel caso i coniugi manifestarono alcuni sintomi quali febbre e indolenzimento generale, ma nulla che fece precipitare la situazione. Dopo essersi isolati, si negativizzarono, avendo la meglio sulla malattia. A distanza di circa un anno dalla prima infezione da Covid, il cantante 33enne e l’attrice 27enne si sono promessi amore eterno il 18 dicembre 2021. Le fedi sono state scambiate in Vaticano, nella Basilica di San Pietro. Il loro è stato amore a prima vista. Si sono conosciuti nel novembre 2019 e da quel momento non si sono mai lasciati.