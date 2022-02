Monete rare, fate attenzione: queste da 1 e 2 centesimi valgono una fortuna. In pochi pensano di avere un “tesoro” inaspettato

Spesso può capitare di ritrovarsi tra le mani dei veri pezzi da collezionisti senza nemmeno saperlo. Queste monete possono avere un valore di migliaia di euro!

Tra le manie più grandi dei collezionisti ci sono senza dubbio le monete. Al pari di francobolli e pezzi di antiquariato, hanno da sempre attirato l’attenzione di molti appassionati. Fino a qualche anno fa, in un mondo che non era ancora globalizzato, le differenti valute si trascinavano una storia secolare dal grandissimo fascino. Senza andare troppo lontano basta far riferimento a quanto avveniva alle nostre latitudini. In Europa, fino al 2002 (data di avvento dell’Euro), si doveva fare i conti con Marchi, Franchi, Lire, Peseta, Scellini e Copechi. Molti di questi “soldi” sono diventati pezzi da collezione, anche piuttosto rari da trovare, seppur siano passati solamente 20 anni. Esistono delle serie limitate che rendono le monete di un valore inestimabile, anche al di fuori della più rosea immaginazione.

Monete rare, esiste una serie da 1 centesimo che vale migliaia di euro

Da quando abbiamo a che fare con il conio unico europeo, il valore dei cosiddetti “ramini” è stato completamente scartato. I centesimi (1 o 2 che siano) servono solo a confezionare i resti e anche il metallo con cui vengono realizzati è diverso dagli altri. In pochi sanno però che anche una banalissima moneta di pochi “cent” può arrivare ad avere una quotazione di migliaia di euro. Si parla di pezzi che raggiungono i 25.000 euro cadauno, a causa della loro unicità.

Le monete di piccolissimo taglio, in particolar modo quelle da 1 centesimo possono regalare davvero grandi soddisfazioni a chi le possiede. Nella fattispecie quelle che arrivano a vette particolarmente importanti sono quelle che presentano un errore e sono per questo distinguibili da tutte le altre. Stiamo parlando di uno sbaglio commesso dalla Zecca di Stato, nello stampare la moneta da un centesimo. Ne venne preparata infatti una con il giusto valore su un lato, ma con un errore sul retro.

Anziché raffigurare il Castel del Monte, venne stampata la figura rappresentata sulla moneta da 2 centesimi, ovvero la Mole Antonelliana. Prima di notare l’errore, vennero stampate poco più di 7.000 copie. Adesso per chi se la ritrova il valore è di almeno 6600 euro. Un regalo davvero inaspettato per pochi fortunati. Controllate bene.