Mediaset, lutto improvviso: è morta una storica protagonista delle fiction. La notizia è arrivata improvvisa, la serie era moto amata

In Italia conosciamo bene il successi di Un posto al sole e soprattutto la sua longevità, perché in assoluto è la soap che dura da più tempo sul piccolo schermo. Nulla però al confronto di General Hospital, la madre di tutte le fiction.

La soap americana prodotta dalla ABC ha cominciato le sue prime puntate nel 1962 e non ha ancora finito. Al 2018 erano stati conteggiati più di 14mila episodi, trasmessi sembra nella fascia oraria del primo pomeriggio, quando da noi vanno in onda Beautiful e Una Vita. E citiamo Mediaset non a caso, perché è stata lei dal 1982 al 1993, su Italia 1, Rete 4 e Canale 5 a trasmettere alcune stagioni di General Hospital in Italia.

Ora però la vita della soap è stata sconvolta da una tragedia che nessuno poteva immaginare. L’attrice Lindsey Pearlman, che era entrata nel cast da qualche tempo, è stata trovata morta a Hollywood in circostanze che per il momento rimangono misteriose e celate dal più stretto riserbo.

LA people, my cousin – Lindsey Pearlman – is missing. Her phone last pinged on Sunset blvd.

My uncle is offering a reward that leads to finding her, please keep your eyes open. #MissingPerson #LA pic.twitter.com/nQZ9wqpU6R

— Savannah Pearlman (@Savannah__P) February 17, 2022