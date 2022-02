Mara Venier ha deciso il suo futuro con Domenica In: c’è l’annuncio – FOTO

Come già successo negli scorsi anni, sono tornate ad arrivare numerose indiscrezioni riguardo il futuro di Mara Venier come conduttrice di Domenica In. Una persona a lei molto vicina ha indicato chiaramente cosa succederà.

Sonia Bruganelli e Mara Venier adesso hanno una cosa in comune. Come riportano numerose fonti, fra cui Dagospia, Paolo Bonolis avrebbe accettato di fare da ospite per la finale del GF Vip 6 a patto che si fosse raggiunto l’accordo scritto che la sua compagnia non avrebbe mai più proseguito l’avventura come opinionista Mediaset.

Anche il marito di Mara Venier, l’ex editore in pensione Nicola Carraro, avrebbe avuto una grande influenza nel decidere il futuro professionale della moglie. Da quanto scrive Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo, sembrerebbe di capire che Carraro sia stato all’origine del desiderio della Zia Mara di ritirarsi definitivamente da Domenica In.

Mara Venier, quale sarà il suo futuro con Domenica In?

Nella lettera che riceve Maurizio Costanzo su Nuovo, infatti, si può leggere: “Mi dispiace sentire per l’ennesima volta che Mara Venier stia pensando di lasciare Domenica In. Di recente ha detto che se non lo fa, rischia di essere mollata dal marito. Naturalmente non voglio entrare nelle loro dinamiche familiari, però sarebbe un peccato“.

Il giornalista ha dunque colto l’occasione per lanciare un vero e proprio appello a Nicola Carraro: “Chiediamo a Nicola Carraro di pazientare ancora un po’: l’Italia intera e la Rai vogliono che resti“. Immediata la risposta del diretto interessato su Instagram: “Se lo chiede l’Italia intera, che allora Domenica In sia“.

Perchè Bonolis e Carraro non vogliono far lavorare le mogli?

Non si sanno i motivi del gesto di Bonolis, ma sembrerebbe che all’origine delle richieste di Nicola Carraro ci sia in particolare l’impossibilità di trascorrere delle lunghe vacanze insieme alla moglie. Solitamente, la coppia soggiorna per lunghe settimane nella villa di Santo Domingo, ma ama anche andare in giro per i luoghi più rinomati d’Italia.

Ecco il messaggio di Nicola Carraro che chiarisce il futuro di Mara Venier a Domenica In per la prossima stagione televisiva: