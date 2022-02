L’amica geniale 3, il segreto di una protagonista: “Mi piace molto”. La fiction di Rai 1 sta per arrivare al suo epilogo con grandi sorprese

Così come era stato per Il Commissario Montalbano, anche questa è stata una scommessa vinta da Rai 1. Perché non è sempre facile portare in tv romanzi di successo, ma con L’amica geniale il risultato è stato ottenuto.

La terza stagione della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha confermato di essere una delle più amate dal pubblico. Così come sono amate le due protagoniste, Elena detta Lenù, interpretata da Margherita Mazzucco, e Lila che nelle ultime due stagioni aveva il volto di Gaia Girace.

Le due giovani attrici napoletane però non torneranno più perché nella quarta stagione, le due protagoniste avranno un’età più adulta. E allora per entrambe è tempo di confessioni. Margherita aveva trovato il ruolo un po’ per caso: si è presentata ai provini soltanto il penultimo giorno e un mese dopo ha saputo di essere stata scelta.

Un lavoro importante per farsi conoscere e anche per mettere via un po’ di soldi. In realtà però lei, che dopo aver terminato gli studi al Liceo Classico si è iscritta alla Facoltà di Lettere, ha confessato di essersi anche lasciata andare. Per questo parte dei soldi li ha investiti in “vestiti, scarpe, borse. Mi piace molto la moda. Togliermi dei capricci, ma anche comprare regali per i miei genitori”, ha confessato al settimanale ‘F’.

L’amica geniale 3: Marfgherita e Gaia amiche sul set ma con scelte di vita differenti

Margherita Mazzucco e Gaia Girace di recente sono state anche ospiti insieme sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022 per lanciare la fiction. Molto amiche sul set, nella vita di tutti i giorni però non si frequentano perché entrambe hanno ammesso che il rapporto creato sul set è stato così forte e intenso da bastare ad entrambe.

Gaia, originaria di Vico Equense sempre nel napoletano, ha ammesso che invece lei preferisce tenere da parte i soldi guadagnati con questo lavoro: “Vengo da una famiglia normale: mamma insegnante di sostegno, papà che lavora nel campo immobiliare. Non vivo nel lusso però non mi è mai mancato niente, se voglio togliermi uno sfizio, me lo tolgo a prescindere. Invece questi soldi li metto da parte per il futuro: potranno servire per gli studi, che siano di recitazione o meno. Per viaggiare. Per vivere da sola”.

Con L’amica geniale ha coronato il suo sogno, perché fin da piccola voleva fare l’attrice. Un bel trampolino di lancio, visto che la fiction è stata esportata in tutto il mondo, in attesa di un nuovo ruolo.