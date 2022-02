Ilary Blasi e Francesco Totti, la notizia che fa disperare i fan: è possibile?

Da diverso tempo circola un’indiscrezione che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti e fa disperare i fan della coppia: possibile che i due siano davvero in crisi dopo 20 anni? Ecco tutti i dettagli e la ricostruzione dei fatti.

Nel 2022 Francesco Totti ed Ilary Blasi potrebbero celebrare l’importante traguardo dei vent’anni d’amore, di cui 17 di matrimonio. Correva l’anno 2002 quando il bomber della Roma vide per la prima volta Ilary Blasi nel programma Tv di Canale 5, Passaparola. Per il Pupone fu amore a prima vista e decise immediatamente che avrebbe voluto sposarla.

Ilary Blasi, invece, in quel momento aveva già un’altra relazione. Dopo mesi di corteggiamenti, i due sono finalmente diventati una coppia. I tifosi del calcio si ricordano le celebrazioni dei gol di Totti con il dito in bocca, fatto proprio per mimare l’abitudine di lei. Sempre nel 2002, Totti si alzò la maglietta della Roma dedicandole il messaggio “6 unica“.

Ilary Blasi-Francesco Totti: i segnali della crisi

In passato Ilary Blasi e Totti sono stati protagonisti più di una volta di un litigio, e spesso sono stati anche immortalati pubblicamente. Qualche estate fa erano stati visti al mare discutere in modo acceso per gli sguardi dell’ex calciatore ad Alessandra Pierelli. Più volte si è anche vociferato di presunti tradimenti di lui, sempre perdonati da Ilary Blasi.

Il tabloid Dagospia è certo che la coppia stia vivendo un periodo di crisi nera. Questo sarebbe anche dimostrato dal fatto che per la festa dei 45 anni di Francesco Totti la moglie era assente. Inoltre, l’ex calciatore è stato visto allo stadio insieme all’amico ed ex collega De Rossi: anche in questo caso, della moglie nessuna traccia.

C’è un’altra possibile motivazione riguardo le assenze di lei

I fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare che sono spariti dai profili social anche i siparietti che facevano insieme, facendo il verso ai celebri “Sandra e Raimondo Vianello“. Potrebbe essere effettivamente un periodo di crisi, o più semplicemente, la conduttrice potrebbe essere molto presa con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.