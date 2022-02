Green pass, la maggioranza si spacca: Lega vota con le opposizioni

I lavori riprenderanno alle 16 dopo una riunione di maggioranza. Continua il pressing di Salvini e della Lega in Parlamento per arrivare ad eliminare il Green pass.

Green pass: la maggioranza si spacca in commissione Affari sociali della Camera. Questa mattina la Lega ha presentato un emendamento per chiedere la sospensione della certificazione dal 31 marzo, nonostante qualche perplessità anche nel partito stesso. L’emendamento ha ottenuto il voto favorevole della Lega e delle opposizioni FdI e Alternativa, ma comunque non è passato. I lavori riprenderanno alle 16 dopo una riunione di maggioranza. Continua il pressing di Salvini e della Lega in Parlamento per arrivare ad eliminare il Green pass.

LEGGI ANCHE: Studente morto in un college a New York, la famiglia: “Trattamento inimmaginabile”

“È stato accantonato, qualcuno doveva fare delle riflessioni”, ha affermato a Il Messaggero Massimiliano Panizzut, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali della Camera e primo firmatario del subemendamento a un emendamento del Governo, presentato durante l’esame del dl Covid: “L’emendamento è stato rimandato a dopo. Noi abbiamo dichiarato che lo avremmo votato e restiamo dell’avviso di non ritirarlo”. La Lega ha proposto anche un emendamento sui transfrontalieri, “ma se ci sarà la garanzia del governo su una circolare, siamo disposti ad accantonarlo”, ha aggiunto il deputato, come riporta Il Messaggero. Panizzut ha anche spiegato che “nella riunione di oggi è stato accantonato anche un emendamento che estende la possibilità di effettuare i tamponi nelle parafarmacie”.

Roberto Fico: “Progressivo superamento delle restrizioni è di buon senso”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Scontri in Parlamento, Berlusconi: “Non drammatizzare le vicende degli ultimi giorni”

“La settimana parlamentare ha preso il via con le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Milleproroghe, il cui iter proseguirà domani. Sarà poi la volta del decreto 1 del 2022 che riguarda le misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Credo che un progressivo superamento delle restrizioni sia di buon senso e in questo solco si stanno già muovendo governo e Parlamento”, ha scritto su Facebook Roberto Fico.

“Dopo questo decreto riprenderà l’esame del testo sul fine vita, su cui già la scorsa settimana c’è stata una prima votazione. A seguire le mozioni sul settore automobilistico, sull’autismo, la proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale e le mozioni sulle malattie reumatiche. Mercoledì alle 12 il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani svolgerà un’informativa in Aula sul tema dei costi dell’energia”.