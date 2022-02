GF Vip 6, spunta il nome del nuovo eliminato: decisione difficilissima!

La finale si avvicina, c’è chi entra e chi esce, ma il GF Vip 6 non perdona e stasera ci sarà una nuova eliminazione per i ragazzi

Dall’ultima puntata del reality show, in nomination sono finiti in quattro: Alessandro Basciano, Barù, Kabir e Nathaly Caldonazzo. A questo punto del programma è fondamentale ancorarsi bene in casetta.

A meno da un mese dalla finale, prevista per lunedì 14 marzo, è difficile che i sondaggi aiutino a capire chi può essere eliminato, a meno di una preferenza schiacciante. Quando si tratta, però, di personaggi non ‘di punta’ le percentuali sono sempre più vicine da non dare un verdetto vero e proprio.

Allo stesso modo, nessuno dei nominati è particolarmente ostico al pubblico da casa che, arrivato a questo punto del percorso, sceglie principalmente per simpatia. Chi porterà la salvezza a casa tra Alessandro Basciano, Barù, Kabir e Nathaly Caldonazzo?

GF Vip 6, ‘chi vuoi salvare?’. I risultati del sondaggio e possibile eliminato

Una classifica molto corta, soltanto 23% di distacco tra primo ed ultimo: è questo il risultato dei sondaggi sul 22° eliminato del GF Vip 6. Al momento, a riscuotere il maggior successo è Nathaly Caldonazzo con il 35,15% dei voti, ma subito dopo, a poco più di 3% di differenza c’è Barù con il 32,11% di voti. Un po’ più giù ci sono Alessandro Basciano con 20,24% che si distacca dal compagno Barù per 12% -nonché il distacco più lungo della classifica- e a chiudere c’è Kabir, nuovamente in nomination, che ha riscosso solo il 12,50% delle preferenze.

LEGGI ANCHE > > > Fosca Innocenti, la seconda stagione si farà? Arriva l’annuncio ufficiale!

NON PERDERTI > > > Mediaset, lutto improvviso: è morta una storica protagonista delle fiction

Come al solito, questo rappresenta solo un sondaggio campionario cui hanno preso parte 1.912 telespettatori del GF Vip 6. Attualmente, chiunque dovesse uscire rappresenterebbe una brutta sorpresa per tutti i vipponi e per il pubblico da casa, ma la regola è chiara: per ogni eliminato c’è un finalista. È chiaro che, dopo l’uscita di scena di uno dei quattro in nomination, ce ne sarà un’altra per capire chi raggiungerà Delia Duran e Lulù Selassié direttamente in finale.

Questa sera, a partire dalle 21:35 su Canale 5 ci sarà una nuova puntata dove sveleranno l’eliminato. In più, a creare molta attenzione sarà la serata ‘wild’ dove c’è stato un bacio che nessuno poteva aspettarsi.