GF Vip 6, lascia all’improvviso la casa: Signorini ha deciso

Il 21 febbraio verrà presa un’importante decisione che riguarda durante la diretta della quarantatreesima puntata del GF Vip 6. Ecco di cosa si tratta e le strane dichiarazioni di Alfonso Signorini per anticipare la scelta presa.

L’ingresso nel GF Vip 6 di Alex Belli ha fatto infuriare molti fan della trasmissione: non era mai successo che un concorrente squalificato dal programma potesse rientrare nella casa. Il motivo per cui la redazione lo ha messo di nuovo al centro delle dinamiche è molto chiaro, e l’ex attore di Centovetrine non ha deluso con il suo comportamento.

La gioia di Soleil Sorge nel rivedere Alex Belli ha tradito quello che poi il suo “amico chimico” l’ha costretta ad ammettere. Entrambi si erano innamorati, ed inoltre sotto le coperte, senza i microfoni, si sarebbero scambiati anche qualche promessa d’amore, oltre alle effusioni. Incredibilmente, Alex Belli è riuscito anche a riappacificarsi con Delia Duran.

GF Vip 6, perchè Alex Belli lascia all’improvviso la casa?

Il rapporto fra Delia Duran ed Alex Belli è indecifrabile. È impossible capire davvero se è succube di lui, come pensano i numerosi fan della modella venezuelana che con i loro voti l’hanno spinta direttamente alla finale del programma. Quello che tutti hanno visto, e che in molti si aspettavano, e che sta effettivamente prendendo forma il triangolo amoroso.

Forse anche grazie all’alcol, Delia e Soleil si sono scambiate un bacio. A questo punto rimane ancora più confusa la posizione dell’influencer di origine brasiliana: si vuole staccare davvero da Alex e Delia? A farle notare la sua incoerenza è stata Katia Ricciarelli, che non ha risparmiato una sfuriata nemmeno ad Alex Belli.

Katia Ricciarelli ed Alfonso Signorini non approvano?

La cantante lirica non ha nascosto neanche in passato di non credere al triangolo Alex-Delia-Soleil, e si è sfogata duramente contro Belli. Bisogna anche notare che, forse, anche Alfonso Signorini non ne può più degli intrighi “chimici”: altrimenti, perchè avrebbe usato l’espressione “scaduto come uno yogurt” per annunciare che lascia la casa del GF Vip 6?

Ecco il momento in cui Delia e Soleil si sono baciate: