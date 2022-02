Gaffe di Eleonora Daniele in diretta tv, il pubblico stenta a crederci: bufera sui social

Eleonora Daniele è stata protagonista di una gaffe che ha fatto insorgere il popolo dei social. Cos’ha fatto la conduttrice?

Storie Italiane è uno dei programmi di maggior successo trasmessi dalla Rai. Ogni giorno, difatti sono milioni i telespettatori che si collegano al televisore per ascoltare le vite e i retroscena degli ospiti della conduttrice Eleonora Daniele.

La padrona di casa è sempre molto attenta e preparata però oggi, forse per un motivo o per un altro, si è resa protagonista in negativo di una gaffe che ha fatto storcere il naso a moltissimi utenti del web. La puntata di oggi di Storie Italiane si è aperta con l’approfondimento di una triste vicenda di cronaca.

L’ospite della puntata odierna è stato Enrico Morabito, supplente 42enne di una scuola media di Casavatore, in provincia di Napoli. Il docente nei giorni scorsi, come molti sapranno, ha subito una violenta aggressione sotto casa da parte di cinque uomini. Il raid punitivo a cosa è dovuto? Ebbene, ai rimproveri dell’insegnante ad una classe indisciplinata dove ha svolto supplenza.

Gaffe di Eleonora Daniele in diretta tv, cosa sta succedendo

Morabito ha spiegato il suo modus operandi, la metodologia di approccio che adotta ogni volta che si interfaccia con una nuova classe. In particolare ha raccontato quello che è successo stavolta, parlando del caso di un’alunna che avrebbe detto di supportare la “LGBT”. E qui casca Eleonora Daniele.

La conduttrice veneta è sbiancata in volto senza proferire parola. Dopo secondi di silenzio imbarazzante ha detto: “Cioè per la droga?”. L’intervistato, si guardava intorno incredulo, mentre stava cercando di spiegarsi. La padrona di casa ha incalzato dicendo: “No, non l’ho capita…”. Il supplente ha così spiegato il significato della parola LGBT alla presentatrice che lo ha poi interrotto: “La comunità, certo…”.

Leggi anche:

Si è trattato di un lapsus o la Daniele ha confuso la parola “LGBT” con “LSD”? Palla ai social. Tra i tweet al veleno è possibile leggere “Eleonora Daniele non sai cosa è LGBT e fai finta di non aver capito”, oppure “Ma Eleonora Daniele che pensa che LGBT sia la droga e non la comunità omosessuale? Vogliamo toglierlo questo programma e mettere qualcosa di serio o no?”.