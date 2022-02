Fosca Innocenti, la seconda stagione si farà? Arriva l’annuncio ufficiale!

La miniserie di Mediaset, Fosca Innocenti, sta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti: intanto l’ammiraglia pensa al futuro con la 2 stagione.

L’intendo di Fosca Innocenti era quello di risollevare l’ammiraglia Mediaset nel settore delle serie televisive dove, rispetto alla Rai, nell’ultimo periodo stava dimostrando di avere una marcia in meno e pare ci stia riuscendo alla grande.

Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada, sta tenendo incollati sul piccolo schermo milioni di italiani ed è proprio per questo motivo che l’ammiraglia Mediaset starebbe pensando già al futuro. A lanciare l’indiscrezione è stata una delle protagoniste: Giulia De Falco, interpretata da Desirée Noferini.

Raggiunta da Tele Più l’attrice ha rivelato che presto tornerà a vestire i panni del suo personaggio in Fosca Innocenti. La 34enne, che ha imparato ad andare in moto per interpretare Giulia, ha annunciato che le riprese della seguitissima fiction, campione di ascolti, cominceranno a breve.

Fosca Innocenti, l’interprete di Giulia De Falco conferma che ci sarò la seconda stagione: intanto scopriamo chi è la Nofeirni

Raggiunta da Tele Più, Desirée Noferini ha parlato del suo percorso per diventare attrice. La 34enne ha dichiarato che tutto ha avuto inizio grazie ad un corso di recitazione. Negli anni è stata più volte il volto di spot pubblicitari e il primo lo ha realizzato quando aveva soli sei anni.

Quanto alla Tv, Desirée, dopo una piccola partecipazione alla serie ‘Gente di mare 2’, nel 2008 è riuscita ad ottenere il ruolo di protagonista nel film ‘Un gioco da ragazze’. Nello stesso anno l’attrice è stata protagonista anche di una puntata di Don Matteo 6. Nel corso degli anni non sono mancati tanti altri successi sul piccolo schermo fino ad arrivare a Fosca Innocenti dove si sta facendo conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale Cinque.