“Ho passato periodi bui”, ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo dramma

Una dura e dolorosa confessione su Instagram costa tanto all’ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di parlare a cuore aperto

Se c’è un compito che gli influencer dovrebbero avere è quello di trasmettere messaggi positivi e l’ex tronista di Uomini e Donne ha provato a farlo tramite la sua storia che è fatta di gioie e dolori.

Teresa Langella è una di quelle persone passate sul trono di Uomini e Donne che hanno lasciato la propria impronta e l’hanno fatto anche con il percorso all’esterno del dating show. Fidanzata con Andrea Del Corso da un bel po’, ormai, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha deciso di aprirsi coi suoi follower su Instagram.

Nelle sue stories, infatti, ha esordito: “Ho sempre sentito il bisogno di amarmi anche quando a volte mi guardavo allo specchio e non mi sentivo mai completamente bella, anche in quei casi mi dicevo amati Terry sei bella così, ed è questo il messaggio che io ho sempre voluto lanciare a tutte le donne che da anni mi seguono”.

Teresa Langella, l’ex tronista di Uomini e Donne e la sofferenza per il suo aspetto

Un animo molto sensibile, sempre sincera e l’ha dimostrato anche a Verissimo dove qualche tempo fa è stata ospite di Silvia Toffanin. Su Instagram, si è sentita in dovere di spiegarsi e trasmettere messaggi positivi ai suoi follower: “Nonostante i miei periodi bui, periodi in cui non stavo bene con me stessa ed ero sottopeso. Qualsiasi cosa io indossassi non mi stava bene, uscivo con la mia famiglia e la gente da lontano mi diceva guarda quanto è magra”.

LEGGI ANCHE > > > Fosca Innocenti, la seconda stagione si farà? Arriva l’annuncio ufficiale!

NON PERDERTI > > > Mediaset, lutto improvviso: è morta una storica protagonista delle fiction

“Ho vissuto dei periodi neri nella mia vita”, ha ribadito sui social Teresa Langella, “più volte mi capitava di guardarmi allo specchio e di non vedermi bella nei vestiti che indossavo, di non sentirmi a mio agio, sentirlo anche dalla bocca degli altri amplificava il tutto”.

L’ex tronista si è messa completamente a nudo fornendo la sua esperienza per poter sensibilizzare sull’argomento che a lei è stato molto caro, negli anni. Adesso accanto ha un uomo che la ama da cui aspetta soltanto la proposta di matrimonio.