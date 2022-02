Esonero Mourinho, esplode la bomba capitale: la Roma ha deciso! I risultati scadenti stanno portando ad un malcontento diffuso tra i tifosi

Il pareggio contro il Verona è il terzo di fila per i giallorossi che stanno perdendo definitivamente contatto con la zona Champions. I Friedkin corrono ai ripari.

Doveva essere il momento di compiere il definitivo salto in avanti, sfruttando un buon calendario e invece è stata la definitiva conferma dei limiti della squadra. La Roma è staccata di sei punti dal quarto posto, valevole per l’accesso alla Champions League, ma ha davanti ben 4 squadre. Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio hanno tutte fatto meglio in questa fase e rischiano di aver scavato il fosso decisivo. I Friedkin avevano in mente un progetto ben diverso e dopo i soldi investiti (circa 550 milioni finora) la pazienza sta per finire. L’unica certezza, paradossalmente è proprio Josè Mourinho. La scelta effettuata la scorsa estate è stata confermata a gran voce dalle parti di Trigoria e rimane l’unica certezza su cui fondare il futuro dei capitolini. Tre punti con Genoa, Sassuolo e Verona sono un bottino magrissimo e l’unica nota lieta sono i giovani che hanno mostrato le loro qualità nell’ultimo impegno casalingo. Bove, Volpato e Zalewski sono la linea verde che la società vuole coltivare, con Mourinho.

Esonero Mourinho, i Friedkin affidano a lui la rivoluzione di giugno: si riparte dallo Special One

I Friedkin, tramite il General Manager Tiago Pinto, hanno intenzione di operare una vera e propria rivoluzione tecnica nel corso dei prossimi mesi. Lo Special One avrà carta bianca per ricostruire la rosa, compatibilmente con quello che sarà il budget messo a disposizione dai californiani. Probabilmente partiranno 6-7 esuberi e arriveranno altrettante pedine per impostare una spina dorsale completamente diversa.

LEGGI ANCHE >>> Djokovic, l’annuncio è sconvolgente: colpo di scena a causa del Covid

LEGGI ANCHE >>> Esonero Allegri, la Juventus valuta la situazione: i dettagli

Da quattro anni la Roma non arriva in Champions League e questo pesa molto sui conti societari. Anche con l’attuale ottavo posto Mourinho non sarebbe in discussione per giugno, accompagnato fideisticamente da tutto il popolo giallorosso. La lista della spesa sarebbe già pronta e partirebbe da Granit Xhaka, passando per un centrale difensivo di piede mancino e un esterno d’attacco (Guedes). La proprietà ha stanziato circa 100 milioni per l’estate, potendo usufruire anche di alcune cessioni importanti (sicuro Veretout, meno Zaniolo) e proverà a rilanciare un progetto che al momento si è arenato.