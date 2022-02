Denise Pipitone, novità in vista: non era mai successo prima. La famiglia cerca una nuova via per arrivare a indizi certi sulla scomparsa

Da quando Denise Pipitone è scomparsa da Mazara del Vallo, il 1° settembre 2004, la sua famiglia e in particolare la mamma, Piera Maggio, ha tentato tutte le strade per trovarla. Ma fino ad oggi questo non era ancora successo.

Perché il caso di Denise presto arriverà in tv sotto forma di docu-serie. La produzione è stata curata da Discovery+ che la programmerà in prima serata a marzo sul canale Nove (le date saranno comunicate più avanti). Ma quello che conta di più è sapere che il progetto è stato approvato direttamene dalla famiglia della bambina oggi ragazza,

Lo ha confermato Piera Maggio con un post su Facebook: “Questa Docuserie è stata creata per noi – ha scritto – con lo scopo di raggiungere più Paesi per la ricerca di Denise. La nostra forte speranza è che possa essere vista ovunque, per fare in modo che qualche ragazza possa riconoscersi in lei”.

Denise Pipitone, novità in vista: l’inchiesta al momento è di nuovo ferma

Come anticipa il settimanale ‘Sette’ del Corriere della Sera saranno quattro puntate prodotte da Palomar DOC per ripercorrere tutto quello che è successo da quel giorno. La nonna di Denise che non la vede più, urla e da lì comincia l’affannosa ricerca, mai culminata con un lieto fine. La regia è stata sarà Vittorio Moroni, 51 anni, regista e sceneggiatore molto conosciuti in Italia (suoi i soggetti per Terraferma di Emanuele Crialese e Razzabastarda di Alessandro Gassmann).

Un progetto nuovo e un nuovo modo di indagare, anche per sollecitare la Procura di Marsala che dopo l’ultima archiviazione decisa a dicembre è sostanzialmente ferma. L’unica novità è rappresentata dal processo attualmente in corso all’ex pm Maria Angioni che all’epoca aveva indagato sui fatti. Da lì è possibile che emergano novità importanti, sollecitate dallo stesso magistrato.