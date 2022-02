Covid, fine Green pass e quarantene: la road map del Governo verso la normalità

Gli allentamenti non saranno automatici, ma partirà un percorso che dovrebbe culminare il 15 giugno con lo stop all’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50.

Addio alle quarantene e in parte anche all’obbligo del Green pass. Sarebbe questo il piano del Governo per rilanciare il turismo ed evitare che il settore subisca un altro contraccolpo economico, soprattutto in vista dell’arrivo della primavera. Come il premier Mario Draghi ha annunciato qualche giorno fa in conferenza stampa, l’esecutivo sta mettendo a punto una nuova road map per la graduale eliminazione delle restrizioni anti-Covid. L’obiettivo è spingere le visite dei turisti in Italia, soprattutto durante il weekend di Pasqua, il 17 aprile.

Tutto parte da un dato ormai certo: lo stato di emergenza scadrà il 31 marzo e non verrà prorogato. Il ministro Massimo Garavaglia preme “per fare in fretta” come hanno fatto Francia e Spagna, che hanno già fissato le date della fine delle restrizioni.

Quarantene

Gli allentamenti non saranno automatici, ma partirà un percorso che dovrebbe culminare il 15 giugno con lo stop all’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50. Non verrà prorogata l’ordinanza del Ministero della Salute che impone ai turisti extra Ue di restare in quarantena 5 o 10 giorni, o esibire l’esito negativo di un tampone anche ai vaccinati.

Ristoranti e bar

Il primo aprile con ogni probabilità terminerà anche l’obbligo del Green pass per i locali all’aperto e si potrà pranzare all’esterno senza dover esibire il Qr Code.

Sputnik

Un altro passo verso i turisti è stato il riconoscimento del vaccino Sputnik che, non essendo stato approvato dall’Ema, non era riconosciuto valido in Europa.

Gli hotel

Il 31 marzo scadrà il decreto firmato prima delle feste di Natale che imponeva il Super Green pass negli alberghi e nelle strutture ricettive, ma anche a fiere, eventi e congressi. Se non ci saranno aumenti dei contagi, non verrà rinnovato.

I viaggi

Il 31 marzo scade anche l’obbligo del Super Green pass per viaggi in treno, aerei, navi e trasporto pubblico locale. Nei prossimi giorni potrebbe essere deciso di non rinnovarlo.

Smart working

Fino al 31 marzo nel settore privato è prevista una procedura semplificata per lavorare in smart working. Con lo scadere dello stato di emergenza tutto si baserà sull’accordo scritto del singolo lavoratore con l’azienda. Lavorare da casa può essere a termine o a tempo indeterminato e può anche prevedere un’alternanza tra lavoro in ufficio e da casa, senza un orario specifico di lavoro ma con delle fasce orarie e il riconoscimento del diritto alla disconnessione. Il lavoratore cioè, ha diritto di non essere disturbato fuori dalla fascia oraria del servizio. Non può esserci una riduzione dello stipendio o dei benefit.

Nel settore pubblico si è tornati al lavoro in presenza dal 15 ottobre. Le linee guida del Minstero prevedono in alcuni casi un’adesione su base volontaria e consensuale, ma con la possibilità ai lavoratori in difficoltà di lavorare in smart.