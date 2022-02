Corruzione e turbativa d’asta sulle concessioni demaniali: ai domiciliari la sindaca di Sabaudia

Questa mattina sono state eseguite sedici misure cautelari dal nucleo investigativo dei carabinieri di Latina. In totale sono una ventina le persone finite nel registro degli indagati. In corso perquisizioni e sequestri.

Questa mattina sono state eseguite sedici misure cautelari dal nucleo investigativo dei carabinieri di Latina. Coinvolta nelle indagini anche la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi oltre che altri amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. Sono tutti indagati a vario titolo per corruzione, peculato e falso ideologico. Alla prima cittadina sono contestati undici episodi di turbativa d’asta e uno di corruzione. In totale sono una ventina le persone finite nel registro degli indagati. In corso perquisizioni e sequestri.

Nella nota diffusa dalla Procura di Latina c’è un riferimento specifico alla Coppa del Mondo di canottaggio, dove sarebbero state “favorite ditte compiacenti all’amministrazione comunale, sia nella realizzazione del campo di gara sia nell’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, per un giro di affari di circa 1 milione di euro”.

Coinvolti nell’indagine anche carabinieri forestali

Emersi dalle indagini anche episodi di peculato, corruzione e falso ideologico compiuti da appartenenti ai Carabinieri Forestali di Sabaudia ed episodi di turbativa d’asta che sarebbero stati commessi dal Direttore del Parco Nazionale del Circeo dell’epoca “il quale – si legge nella nota – aveva affidato ad alcuni imprenditori a lui vicini la realizzazione di progetti sul cambiamento climatico, prima ancora che la relativa determina fosse discussa e approvata”.

A dodici indagati è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari (compresa la sindaca Gervasi) e agli altri quattro il divieto o l’obbligo di dimora, unitamente alla misure dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, dai servizi e con il divieto di esercitare la professione per 12 mesi.

Tutte le quarantacinque attività balneari presenti sul lido di Sabaudia avrebbero goduto, nel tempo, di favoritismo e privilegi da parte del Comune di Sabaudia. Così si legge nella nota diffusa dal procuratore di Latina Giuseppe De Falco.

Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, come detto, “è finita la Coppa del Mondo di canottaggio, che si sarebbe dovuta svolgere a Sabaudia nel 2020, con riferimento alla quale appaiono favorite ditte compiacenti all’amministrazione comunale, sia nella realizzazione del campo di gara sia nell’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, per un giro di affari di circa 1 milione di euro”.

L’indagine è cominciata dopo un attentato incendiario alla direzione del Parco Nazionale del Circeo. Per questo episodio è stato condannato in primo grado a tre anni di carcere Giovanni Scavazza.