Charlene di Monaco, cambia di nuovo tutto: l’annuncio del principe Alberto. La principessa è ancora ricoverata in una clinica di Zurigo

Dopo settimane di silenzio “reale” arriva una novità che potrà fare felici tutti i loro sudditi. La Wittstock sta meglio e potrà, finalmente tornare a casa tra poco.

E’ diventata una questione di Stato, almeno nel Principato di Monaco. La principessa Charlene Wittstock ha vissuto momenti davvero duri nell’ultimo anno. Dal viaggio in Sud Africa e le difficoltà a tornare a casa, fino al ricovero sulla clinica svizzera di Zurigo. Problemi fisici e psicologici, mai del tutto confermati da Alberto II, hanno riempito per mesi le prime pagine delle riviste specializzate. L’unica cosa certa è che da novembre l’ex nuotatrice si trova in una struttura riabilitativa anche piuttosto esosa. A Montecarlo è scoppiata anche una polemica sui circa 100.000 euro a settimana, sborsati dai contribuenti, per garantire la permanenza riabilitativa. Ora, finalmente, ci sono aggiornamenti condivisi dalla famiglia Grimaldi sullo stato di salute di Charlene e sul suo possibile, imminente, ritorno a casa.

Charlene di Monaco, Alberto conferma: “Sta meglio e presto tornerà a casa”

Alberto è tornato a parlare della moglie, confermando il buon procedere della situazione. L’erede del re Ranieri III ha rilasciato un’intervista a Monaco-Matin, affermando che la moglie “sta molto meglio”. Poi ha aggiunto: “Spero che presto tornerà a casa”. Le parole del principe reggente arrivano appena un paio di settimane dopo il comunicato ufficiale del Palazzo.

“La convalescenza di Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène prosegue in maniera soddisfacente e incoraggiante”, recitava la nota. La terapia cui si sta sottoponendo le ha impedito di essere a casa per le di Santa Devota a fine gennaio, come confermato dal comunicato ufficiale. Poi si aggiunge: “Insieme al marito Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto è vicina con tutto il cuore i monegaschi e ai residenti. Non appena la sua salute lo consentirà, la Principessa condividerà con gioia altri momenti conviviali con tutti i sudditi”.

Al di là delle problematiche fisiche, diverse riviste hanno parlato invece di una rottura definitiva tra Charlene e Alberto, con una “fuga” nella clinica svizzera per completare un ciclo di disintossicazione “dalla dipendenza da sonniferi e dagli influssi negativi dei Grimaldi“. Voci provenienti soprattutto dalla Francia e continuano a tenere banco anche nel Principato. La sensazione è che tra poco si saprà finalmente tutta la verità.