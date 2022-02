Cartelle esattoriali, prestiti e agevolazioni: cosa contiene il decreto Milleproroghe

Il provvedimento sarà sottoposto oggi alla Camera per il voto di fiducia, come chiesto dal governo Draghi.

Rateazioni cartelle esattoriali, prestiti e agevolazioni per la prima casa: prima di tornare alla normalità anti-Covid, ci sarà più tempo per pagare o per sfruttare i benefici di legge. È questo il senso di una serie di emendamenti al decreto Milleproroghe approvati alla Camera. Il provvedimento sarà sottoposto oggi alla Camera per il voto di fiducia, come chiesto dal governo Draghi.

Cartelle esattoriali

Tra i correttivi introdotti in commissione c’è quello delle rateazioni scadute. Durante la prima fase della pandemia, il Governo Conte aveva congelato la riscossione delle cartelle ed era rimasa sospesa la posizione di coloro che già prima dell’8 marzo erano decaduti dal beneficio, non avendo rispettato le scadenze richieste. Il 31 dicembre a queste persone è stata data la possibilità di essere riammesse al pagamento dilazionato. Siccome è scaduto il termine, Milleproroghe è intervenuto nuovamente promettendo di presentare la nuova domanda di rateazione entro il 30 aprile. Per questa ultima chiamata non scatterà la cosiddetta “decadenza lunga” ovvero il criterio per cui si perde il beneficio dopo il mancato versamento di ben dieci rate, anche non consecutive. La decadenza scatterà dopo cinque rate non pagate.

Prestiti

La logica dei prestiti fino a 30mila euro alle piccole imprese è la stessa delle rateazioni, per quelli introdotti nella primavera di due anni fa con garanzia pubblica prima del 100 poi del 90 e ora dell’80. La formula prevede una scadenza per l’avvio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione. In precedenza vengono versati solo gli interessi. La novità è che per i rimborsi che scattano nel 2022 sarà possibile prolungare il termine a sei mesi su richiesta del richiedente del finanziamento.

Prima casa

Durante l’emergenza era possibile sospendere il termine di un anno riddato per vendere l’abitazione dopo aver sfruttato (per l’acquisto di un’altra casa) il beneficio dell’imposta. Il termine doveva iniziare a correre dal 1 gennaio. La sospensione è prorogata al 31 marzo.