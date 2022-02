Belen Rodriguez, clamorosa indiscrezione sul suo futuro a Mediaset: bomba a orologeria

Belen Rodriguez è tornata sul piccolo schermo alla conduzione de Le Iene, ma il debutto è stato tutt’altro che eccellente. Dagospia rivela i dettagli.

Avrebbe dovuto dare al programma la sua impronta, ma qualcosa è andato storto, per lo meno in termini di ascolti.

Dopo le prime due puntate la trasmissione ha interessato 1.408.000 spettatori, 8.9% di share (9 febbraio), e 1.120.000 spettatori, 7.26% (16 febbraio). Dai piani alti sicuramente si aspettavano altri risultati. A ciò, come rivelato da Dagospia, si aggiunge la voce che parte dei vertici Mediaset avrebbero da ridire sul lavoro svolto dalla sudamericana.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino nelle scorse ore ha fatto deflagrare il caso Iene-Belen-Mediaset scrivendo che a Cologno Monzese si mormora di “malumori provocati dall’approdo di Belen alla conduzione”. Approdo che sarebbe stato scelto su espressa “decisione di Pier Silvio Berlusconi, che inizialmente aveva altri nomi in mente”.

Belen Rodriguez, clamorosa indiscrezione sulla permanenza a Mediaset: bomba a orologeria

“Il giorno delle prove – scrive Dagospia -, l’argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo. In un’altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia1 Laura Casarotto”. Ma i retroscena non si fermano qui. “Belìn Belen – rileva ancora Dagospia – ha obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali. Condurre “le Iene” sarà stato pure il suo sogno, ma in questi anni nonostante l’apprendistato da Maria De Filippi ha passato più tempo a sognare che studiare. Cosa farà Davide Parenti?”.

Parole al veleno a cui faranno seguito quelle di Belen Rodriguez che sicuramente vorrà dire la sua, dato che le indiscrezioni messe in circolo da Dagospia mettono in discussione il suo operato professionale. La risposta, in modo ironico potrebbe avvenire nel corso della terza puntata del programma da lei condotto.