Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani umiliata: stupore tra il pubblico

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne fanno sapere di Gemma Galgani ulteriormente umiliata da un cavaliere: è caos in studio

Gemma Galgani è da anni al centro di diverse dinamiche all’interno di Uomini e Donne: le anticipazioni svelano che questa volta sarà lo stesso pubblico a scatenare il caos in studio. Ecco cosa succede.

A partire dalle 14:45, oggi lunedì 21 febbraio, avrà inizio una nuova settimana di puntate di Uomini e Donne. Al dating show, a tenere banco c’è ancora l’intramontabile Gemma Galgani che ha vissuto un periodo caotico nel parterre divisa tra più cavalieri, senza mai trovare però quello che realmente le facesse battere il cuore.

Oggi in studio, però, la dama del Trono Over non si troverà ad affrontare la solita Tina Cipollari, ma Massimiliano e Nadia. La coppia racconterà di come hanno passato le ultime settimane e di essere pronta al grande passo: vorrebbero presto uscire insieme dal dating show per godersi la loro relazione all’esterno. Proprio negli ultimi giorni, Gemma Galgani ha avuto un’accesa discussione con la dama che l’ha gettata nella profonda umiliazione:

Anticipazioni Uomini e Donne, in onda il litigio tra Armando e Diego?

Armando Incarnato ha un animo molto particolare e basta poco affinché si creino screzi con il cavaliere partenopeo. Dopo l’accesa discussione con Biagio Di Maro, adesso è il turno di Diego Tavani. In particolare, Ida Platano e Alessandro si sono presi per un momento l’intera scena raccontando anche il loro rapporto e come procede. Durante la conversazione con il pubblico e con Maria De Filippi, però, ad intervenire costantemente c’era Diego Tavani.

L’atteggiamento del cavaliere non è affatto piaciuto ad Armando Incarnato che è intervenuto una volta e per tutte per metterlo a tacere. Gli animi si scaldano particolarmente tanto da arrivare quasi alle mani. Come di consueto, probabilmente le scene più forti saranno tagliate dalla messa in onda.

Anche per Matteo Ranieri e Luca Salatino al Trono Classico ci sono novità. In particolare, l’ex di Sophie Codegoni si sta riavvicinando alla corteggiatrice Federica dopo le incomprensioni passate, i due si sono addirittura concessi un ballo insieme.