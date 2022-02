Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vittorio distrutto: c’entra Beatrice

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere di una brutta ed inaspettata batosta per Vittorio: Beatrice gli spezza il cuore

Il matrimonio di Beatrice sembra essere ad un punto di non ritorno e Vittorio resterà particolarmente scottato dall’atteggiamento dell’ex cognata. Il Conti perderà la ragione a causa sua.

Le anticipazioni della settimana de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che tra Beatrice e Dante, i protagonisti della Divina Commedia dei giorni nostri, ci sarà la scintilla che li porterà a letto insieme. Vittorio resterà particolarmente scottato dall’accaduto, ma ancor più capirà che di Dante non ci si può fidare: quest’ultimo porta ancora avanti la sua relazione con Fiorenza. La vittima della situazione è Beatrice, ignara del fatto che Dante e Fiorenza sono d’accordo con un piano.

Ad un certo punto, in una delle puntate di questa settimana, Dante avrà un colloquio con Umberto in cui gli dirà di avere una prova schiacciante che potrebbe incastrarlo nel caso Ravasi e finisce per ricattarlo. Cosa vorrà in cambio del suo silenzio?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide viene interrogata dal magistrato

Adelaide è finalmente tornata in villa e soltanto a quel punto Umberto chiede a Flora di dimenticare quello che c’è stato tra loro. La giornalista però è chiamata dinanzi al magistrato per essere interrogata sul caso Ravasi: l’interrogatorio procede senza alcun tipo di problema ed il caso viene archiviato. Dall’altra parte di Milano, intanto, Sandro è convinto di aver fatto colpo su Tina facendole ascoltare una canzone con la quale si commuove, quindi le chiede se le piacerebbe inciderla.

Al Paradiso delle Signore accadono anche cose molto belle: Anna, per la prima volta, porta con sé Irene e le mostra il suo mondo lavorativo. Con la gioia nel cuore e presa dall’entusiasmo, Anna decide di voler vivere a Milano con sua figlia. Nel frattempo, Tina che è molto affezionata alla bambina inizia a sognare una famiglia tutta sua.

In magazzino, Vittorio assegna un compito molto importante a Stefania: produrre un articolo sulla nuova Legge per le Donne e questo diventa oggetto di discussione tra le Veneri. Grazie all’articolo, il Conti ha una nuova idea per la copertina del nuovo numero del Paradiso Market. Nel frattempo, però, Stefania viene messa al corrente del comportamento di Rocco e non sanno come dirlo a Maria.