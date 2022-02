Amici 21, per il Serale torna un volto amatissimo del programma: fan in visibilio

Mancano pochi giorni all’inizio del Serale di Amici 21: ecco che spunta il primo nome dei tre che comporrano la giuria. Si tratta di un volto amatissimo del programma, che sicuramente farà felici i fan della trasmissione.

Tutto è iniziato quando Maria De Filippi è intervenuta durante i provini per Amici 2009. Si avvicinò alla giuria chiedendo spiegazioni sui motivi per cui stavano eliminando quel ragazzo. In questo modo, la conduttrice Mediaset riuscì ad evitare l’eliminazione al noto ballerino, che in seguito è diventato professionista e giurato nella trasmissione.

Stefano De Martino ha raccontato nel corso della trasmissione S’è fatta notte di Maurizio Costanzo che Maria De Filippi segue ogni sua apparizione televisiva, ed il giudizio della conduttrice è quello che teme di più. Agli occhi del ballerino Maria è una persona che dà tutto ed è capace di sacrificare tutto per dare il meglio sul posto di lavoro.

Amici Serale, ecco chi ci sarà in giuria: i nomi

L’ammirazione di Stefano De Martino per Maria De Filippi è tanta. Sicuramente, il ballerino è ricambiato, dal momento che è stato confermato anche quest’anno nella giuria del Serale di Amici 21. L’anno scorso era affiancato da Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei Kolors, mentre secondo Tv Blog quest’anno ci saranno Giorgia e l’attrice Giulia Michelini.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, cosa dice Elodie nell’orecchio di Maria De FIlippi? La ricostruzione

NON PERDERTI >>> Raimondo Todaro assente ad Amici 21: fan preoccupati

Non era affatto scontato che Stefano De Martino accettasse anche quest’anno il ruolo nel programma di Maria De Filippi. Dopo la tournée teatrale con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Mario Porfito, ha iniziato la sua prima vera avventura da conduttore a Stasera tutto è possibile, dichiaratamente ispirato all’intrattenimento di Renzo Arbore.

Il gossip sulla vita privata di Stefano De Martino: è tornato con Belen

Stefano De Martino si è visto costretto a chiarire ancora una volta che fra lui e Belen Rodriguez non ci sarà mai un ritorno di fiamma. Le numerose foto che li ritraevano insieme, dunque, ritrarrebbero semplicemente alcuni momenti che da genitori hanno deciso di concedersi insieme per il bene del loro bambino.

Ecco l’imitazione di Maria De Filippi nel programma Stasera tutto è possibile: