WhatsApp, mazzata per tutti gli utenti dopo l’ultimo aggiornamento: non ci voleva

Nuova mazzata per tutti gli utenti di WhatsApp, con l’ultimo aggiornamneto della rivale che mette a serio rischio il suo primato: cosa cambia.

La concorrenza per WhatsApp è sempre più agguerrita, con le rivali del settore che continuano ad aggiornarsi nella speranza di conquistare il primato. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e perché Meta dovrebbe preoccuparsi.

In questi mesi abbiamo visto diversi aggiornamenti da parte di WhatsApp, ma adesso a ricevere un update è proprio una delle principali rivali del servizio di Messaggistica di Meta. Stiamo parlando di Telegram che ha lanciato il suo ultimo aggiornamento. Sono tantissime le novità in arrivo sull’applicazione di Pavel Durov. L’ultimo update quindi sembra essere abbastanza massiccio.

Sono diverse le funzioni in arrivo su Telegram, la prima prevede gli stickers video. Nel pacchetto di modifiche poi avremo anche le reazioni migliorate, con l’aggiunta di cinque nuove reaction. Inoltre queste reazioni potranno essere inviate come emoji interattive. Grande novità anche nelle chat recenti. Infatti qui quando passiamo ai successivi canali non letti o ti sposti tra le chat, tieni premuto il pulsante ‘Indietro’ per tornare a una chat specifica. Inoltre l’applicazione ha migliorato anche la qualità delle chiamate ed il menu di condivisione.

WhatsApp, come controllare i vocali prima di inviarli: nuovo trucco

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, che specialmente nel corso del 2021 ci ha tenuto ad aggiornare l’applicazione con nuovi importantissimi strumenti. A lungo si è parlato del servizio di Meta come un app che oramai si era seduta sugli allori. Adesso gli sviluppatori, però, sono pronti a lavorare per migliorare l’esperienza all’interno dell’app per tutta l’utenza.

Infatti tutti gli account WhatsApp adesso potranno ascoltare gli audio prima di inviarli. Utilizzare questa funzione è semplicissima e ci permetterà di evitare alcune figuracce quando messaggiamo. Infatti basterà aprire una chat ed iniziare a registrare l’audio.

Successivamente l’utente dovrà strisciare il dito su una piccola icona a forma di lucchetto. Una volta compiuta questa operazione potrete registrare l’audio senza tenere premuto. Per poi ascoltare l’audio prima di inviarlo, basterà uscire dalla chat con la freccetta che indica a sinistra e successivamente rientrare nella conversazione. Una volta svolto questo passo, troverete il tasto play che vi permetterà di riascoltare il vostro messaggio vocale.