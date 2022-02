La bambina nella foto oggi è una straordinaria attrice che nel corso della sua carriera, tra i tanti, è stata vincitrice di due David di Donatello e Ciak d’oro.

Nata a Roma il 20 settembre 1975, la protagonista dello scatto è figlia d’arte. Suo padre è un famosissimo regista e sua madre, Daria Nicolodi, un’attrice.

Date le normative allora vigenti che non consentivano l’uso di alcuni tipi di nomi, tra cui quelli geografici, è stata registrata allo stato civile con il nome di Aria. Ma il nome che i genitori avrebbero voluto darle e che utilizza prevalentemente anche in ambito lavorativo è un altro. Ha una sorellastra attrice e stilista: Fiorella, nata nel 1970 dal precedente matrimonio del padre con Marisa Casale. Oltre a Fiore aveva anche un’altra sorellastra, Anna Ceroli Nicolodi, nata il 9 giugno 1972 dalla precedente relazione di sua madre con lo scultore Mario Ceroli e deceduta in un incidente stradale il 29 settembre 1994.

Tra il 1984 e il 1989 ha avuto un’intensa carriera di attrice bambina, partecipando come interprete in sei film. A soli 9 anni ha esordito nel film Il ritorno di Guerriero della miniserie Sogni e bisogni. Insieme al padre ha lavorato in due film horror: Dèmoni 2… L’incubo ritorna e La chiesa. Nel 1988, a tredici anni, ha poi avuto un ruolo da protagonista nel film Zoo.

Vincitrice di due David di Donatello e Ciak d’oro: riconosci l’artista nella foto?

Nel 1994 Asia Argento è stata una dei tre interpreti italiani principali del kolossal francese La Regina Margot di Patrice Chéreau, ispirato all’omonimo romanzo di Alexandre Dumas padre. In quell’anno ricevette il suo primo David di Donatello mentre il secondo le viene conferito nel 1996 come migliore attrice protagonista nel film Compagna di viaggio. Il film le fa vincere anche la Grolla d’oro.

Dal 2000 al 2006 ha avuto una relazione con il cantante Morgan dei Bluvertigo, da cui nel 2001 ha avuto una figlia, Anna Lou. Nel 2008 ha sposato il regista Michele Civetta, da cui nello stesso anno ha avuto un secondo figlio, Nicola. La coppia si è poi separata nel 2012 e cinque anni dopo, nel 2017, ha iniziato una relazione con lo chef statunitense Anthony Bourdain deceduto l’anno successivo in un hotel in Francia. Come avrete sicuramente capito la bambina nella foto è Asia Argento.