“Ti amerò per sempre:” terribile lutto per un’ex concorrente di Pechino Express – FOTO

Un terribile lutto ha colpito una delle ex concorrenti di Pechino Express. Sui social è arrivato l’ultimo commosso saluto: chi è.

Giornata triste per una vecchia conoscenza del piccolo schermo italiano. Infatti la donna ha perso l’amato nonno e sui social è arrivato l’ultimo commosso saluto. Andiamo a vedere di chi si tratta ed il messaggio lasciato sui suoi profili.

Un grave lutto ha colpito un ex concorrente di Pechino Express. Stiamo parlando di Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri ed ex Velina che nelle ultime ore ha dato l’annuncio sui social. Infatti la modella italiana ha pubblicato uno scatto in compagnia del nonno sorridente che purtroppo è venuto a mancare nelle ultime ore. Ad accompagnare lo scatto ci ha pensato un lunghissimo messaggio per ricordare l’amato parente.

Infatti nella descrizione si legge: “Ti sarò per sempre grata per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino“. La didascalia inizia proprio con la modella che fa capire quanto il nonno è stato importante per lei, con Costanza che ha scritto: “A te, che sei stato un grande uomo in questa vita“. Descrivendo il nonno, l’ex velina ha continuato: “Sei stato un marito fantastico, tu e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria“.

Pechino Express, Costanza Caracciolo ricorda il nonno: “Sei stato un grande uomo”

Costanza Caracciolo ha voluto condividere la scomparsa del nonno con un lungo post. Al suo interno si legge: “Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super nonno con la N maiuscola, presente, sempre“. Inoltre il nonno ha avuto anche la fortuna di diventare bisnonno conoscendo i suoi piccoli pro-nipoti e vivendo una vita al top.

L’ex velina ha poi continuato: “Inutile dirti che ti devo tutto, perché se non fosse stato per te, non avrei avuto la vita che sto vivendo e soprattutto non avrei avuto di conseguenza la mia splendida famiglia“. Costanza ha rivelato che sarà per sempre grata al nonno, che l’ha accompagnata a quel famoso provino che le ha cambiato la vita e soprattutto che le ha donato la famiglia che oggi condivide con Bobo Vieri.