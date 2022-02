Studente morto in un college a New York, la famiglia: “Trattamento inimmaginabile”

Claudio Mandia, il 17enne salernitano trovato morto in un college americano, secondo la famiglia è stato “sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione” dell’istituto che stata frequentando a New York.

I parenti del giovane si dicono “scioccati e distrutti” e definiscono la morte di Mandia “insensata”. Come spiegano, è “in corso un’indagine completa” ed annunciano che intendono prendere “azioni appropriate”. Oggi sono stati sentiti dagli inquirenti i compagni di scuola del 17enne morto nella notte tra giovedì e venerdì. Sabato avrebbe compiuto 18 anni. La famiglia lo aveva raggiunto negli Usa per festeggiare il suo compleanno ed ha spiegato che il giovane è stato stroncato da un malore.

Gli inquirenti attendono l’esito dell’autopsia al corpo di Claudio Mandia

“Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto”, ha affermato lo zio Pietro Benesatto a Il Messaggero. Gli investigatori americani stanno aspettando l’esito dell’autopsia per appurare i motivi della morte di Mandia. Benesatto ha escluso che il nipote sia stato aggredito o ferito, per cui il decesso potrebbe essere riconducibile a causa naturali.

La polizia ha ascoltato i coetanei di Claudio per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e le sue ultime ore di vita che avrebbe trascorso ad una festa. Il 17enne sognava di diventare una manager e di lavorare nel campo dell’economia. Aveva deciso di studiare negli Stati Uniti d’America per imparare la lingua.

Gli avvocati americani dei Mandia negano che ci sia stata una festa e che la morte di Claudio sia stata causata dall’alcol o dalle droghe ma fanno capire che qualcosa di molto sinistro potrebbe essere accaduto nel campus quando accusano l’amministrazione di aver “sottoposto Claudio a un trattamento inimmaginabile”. I funerali del 17enne verranno celebrati a Battipaglia, la sua città di origine.