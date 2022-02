Regina Elisabetta, la triste notizia sulla malattia: è ufficiale

Il 20 febbraio è arrivata la conferma riguardo la malattia della regina Elisabetta II, di cui già da diversi giorni circolavano numerose indiscrezioni. Ecco cosa dice la nota ufficiale di Buckingham Palace e come sta le sovrana inglese.

Il 5 febbraio 2022 Elisabetta II ha festeggiato 70 anni dalla sua incoronazione a regina d’Inghilterra. I festeggiamenti per il Giubileo di Platino sono stati organizzati per il prossimo giugno, ma la sovrana ha voluto scrivere un messaggio ai suoi sudditi in cui chiarisce un dettaglio molto importante riguardo la sua successione.

Quando nei giorni precedenti Elisabetta II si era augurata che Camilla di Cornovaglia possa essere la regina consorte di suo figlio Carlo, non stava preparando la sua abdicazione. Si trattava di un desiderio che non riuscirà mai a sapere se potrà realizzarsi, perchè è sua intenzione dedicare tutta la sua vita al servizio del popolo inglese.

Recentemente, la regina Elisabetta II ha fatto preoccupare i sudditi per il suo stato di salute. Dopo aver partecipato a ben 19 eventi ufficiali consecutivi, di cui alcuni l’hanno costretta a rimanere in piedi per molte ore, i medici le hanno ordinato di avere una vita più tranquilla e con meno impegni ufficiali. Oltre a questo, ha iniziato ad usare il bastone.

Recentemente, la notizia che Carlo avesse contratto il Coronavirus, e successivamente anche la moglie Camilla si fosse contagiata, aveva fatto temere per la salute della regina d’Inghilterra. Una nota ufficiale di Buckingham Palace ha dissipato ogni dubbio, confermando in data 20 febbraio che anche Elisabetta II è risultata positiva al Covid.

Sembrerebbe che la sovrana non abbia preso il Covid da suo figlio Carlo, ma da un membro dello staff reale. Buckingham Palace ha confermato che la regina si è sottoposta alla prima dose del vaccino a gennaio 2021, ma per motivi di riservatezza non si è voluto rivelare altri dettagli. Durante le fasi più acute della pandemia sono state prese misure eccezionali.

Lo staff della regina Elisabetta II e del principe Filippo avevano infatti rinunciato ad avere contatti con l’esterno, in modo da evitare ogni contagio. La sovrana inglese ha 95 anni ed al momento avrebbe solo i sintomi di un normale raffreddore. Anche se malata, continuerà a lavorare: non sta facendo infatti mancare sostegno durante i giochi olimpici.

Ecco il messaggio con cui la regina Elisabetta II ha voluto festeggiare i suoi 70 anni di regno:

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn

