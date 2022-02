Raimondo Todaro assente ad Amici 21: fan preoccupati

Durante la puntata di Amici 21 andata in onda il 20 gennaio, Raimondo Todaro era assente, ed oltre a lui mancava anche un’altra persona. Ecco i motivi per cui il professore del talent-show si sarebbe potuto assentare.

Già le anticipazioni riguardo la puntata di Amici 21 del 20 febbraio avevano rivelato l’assenza di Raimondo Todaro dagli studi di Canale 5. La trasmissione della puntata ne ha dato conferma: il professore di danza si è collegato attraverso uno schermo, che sorprendentemente ha facilitato le discussioni con la nemica Alessandra Celentano.

L’insegnante di danza classica ha cercato comunque di ingaggiare una discussione sul neo-entrato Nunzio e la sua condotta, ma non è riuscita a provocare una lite. Quello che preoccupa i fan della trasmissione è che Maria De Filippi o lo stesso Todaro non abbiano dato alcuna spiegazione riguardo l’assenza, neanche all’inizio della puntata.

Raimondo Todaro assente ad Amici: i probabili motivi

In passato è successo più volte che ai professori di Amici fosse permessa l’assenza durante le puntate. Questo perchè, magari, avevano anche delle tournée teatrali da portare avanti o altri impegni, ed in questo modo potevano comunque essere presenti in studio. Durante la pandemia di Covid è diventato un modo per non interrompere la trasmissione.

Non risulta che Raimondo Todaro abbia degli impegni lontano dagli studi Mediaset, e quindi viene il dubbio che possa avere qualche problema di salute. In realtà, il professore di danza potrebbe semplicemente essere in quarantena fiduciaria per qualche contatto con una persona che poi è risultata positiva al Covid nei giorni successivi.

Non manca solo Raimondo, ma anche un’altra persona

I fan di Amici 21 hanno notato che non era assente solo Raimondo Todaro, ma anche la sua compagna Francesca Tocca. Il dettaglio che desta più curiosità è che nessuno dei due abbia voluto avvertire i propri ammiratori sui social: in passato era sempre successo che i rispettivi fan erano stati avvisati in anticipo.