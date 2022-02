Protagonista a Sanremo 2022 e artista conosciuta in tutto il mondo: la riconosci?

La bambina nella foto è stata protagonista a Sanremo 2022 e con le sue canzoni rappresenta l’Italia in tutto il mondo.

La protagonista di oggi è nata Firenze, in Toscana, il 25 maggio 1984.

La musica e la passione per il canto sono state da sempre la sua passione e così, dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con diversi gruppi, ha deciso di mettersi in gioco partecipando, tra il 2009 e il 2010, alla nona edizione del talent show Amici condotto d Maria De Filippi. La sua voce catturò tutti tant’è che si aggiudicò la vittoria finale nonostante quell’anno la concorrenza era molto elevata. Il trionfo le valse la firma di un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Oggi è una cantante affermata e rappresenta l’Italia in tutto il mondo: la riconosci?

Dopo l’esperienza al talent show condotto da Maria De Filippi è salita per ben due volte sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo, nel 2011 in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione.

Nel 2014, dato il suo successo, è stata scelta come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, dove si classificò in 21ª posizione. Nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 15 Wind Music Awards.

Nel corso della sua carriera inoltre ha ricevuto anche varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award. Nel 2022 torna sul palco dell’Ariston per la terza volta con il brano Ogni volta è così. Si aggiudica la sesta posizione e nelle radio la sua canzone è la più richiesta. Questi indizi portano tutti in una sola direzione. Come tutti avrete sicuramente dedotto, la bambina nella foto non è altri che la bravissima e bellissima Emma Marrone.