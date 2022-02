Paolo Bonolis insieme a Sonia Bruganelli in Tv? Annuncio incredibile

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli saranno insieme in Tv. Ecco l’annuncio incredibile che ha subito entusiasmato i fan dell’opinionista del GF Vip 6 e dello storico conduttore di Mediaset.

Paolo Bonolis è stato uno dei primi a fare i complimenti a sua moglie per come stava gestendo il ruolo di opinionista al GF Vip 6. Per Sonia Bruganelli, che ha esperienza come giornalista e produttrice, si tratta di un completo esordio, anche se lei ha detto più volte che conoscere i meccanismi della Tv da tanti anni l’ha aiutata parecchio.

Ci sarebbe la concreta possibilità di vedere insieme in televisione Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, anche se solo per una serata. Il celebre conduttore avrebbe accettato, a patto di farsi garantire attraverso un documento scritto una condizione molto particolare che per lui sembrerebbe essere di particolare importanza.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme in Tv: i dettagli

La serata finale del GF Vip 6 sarà il 14 marzo 2022 su Canale 5, a più di 180 giorni da quando è iniziata questa edizione del reality show. È già stato reso noto che ci sarà la presenza speciale di Barbara D’Urso, che è una veterana del programma. Secondo le indiscrezioni, si collegherà con il GF Vip per promuovere La pupa ed il secchione.

C’è anche un altro nome molto importante su cui Alfonso Signorini starebbe lavorando in prima persona, ovvero quello di Pippo Baudo. Katia Ricciarelli, durante il reality show aveva sottolineato che da parte sua era rimasto molto affetto nei confronti del suo ex marito. Ci sarebbe, però, anche il nome di Paolo Bonolis fra i probabili ospiti della finale del GF Vip 6.

La condizione posta dal conduttore per andare in Tv con la moglie

Secondo quanto Gabriele Parpiglia ha rivelato durante l’appuntamento sul web Casa Chi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli saranno insieme in Tv per l’ultima puntata del GF Vip 6. La condizione posta dal conduttore, però, è perentoria: lui verrà in studio solo se quella sarà l’ultima puntata della moglie. Finisce così l’esperienza della Bruganelli al GF Vip?