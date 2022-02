Meteo, tornano temporali e grandine: fronte freddo sull’Italia

Il meteo italiano è pronto a riaccogliere piogge, temporali e grandinate dalla prossima settimana: cosa sta succedendo sulla penisola.

La situazione meteo sulla penisola è destinata a cambiare a partire da lunedì, con il ritorno di piogge, temporali e grandinate. La tempesta Eunice preoccupa gli esperti: è allerta rossa su diverse regioni.

Scoppia l’allerta rossa in Europa a causa del passaggio sul vecchio continente della Tempesta di Eunice. Proprio questo fenomeno già sta causando venti da uragano con raffiche fino a 150 km/h, pronti a provocare mareggiate lungo le coste. Inoltre le condizioni meteorologiche stanno rapidamente peggiorando in diverse nazioni come Regno Unito, Paesi Bassi, Germania fino alla Polonia. Un rischio concreto di passaggio di Eunice in Italia esiste.

Fortunatamente l’Italia al momento si trova ai margini di questo contesto tempestoso in discesa direttamente dal Nord Atlantico. La situazione sul Mediterraneo, infatti, al momento è stabile grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che di fatto fa da scudo alla stessa penisola italiana. Per questo motivo nel nostro paese faranno fatica ad entrare cicloni e incursioni fredde. Nonostante ciò in questo fine settimana avremo comunque alcune conseguenze.

Meteo, a breve il ritorno dei temporali: cosa accadrà durante questa domenica

Nelle ultime ore di questa domenica un vortice atlantico si affaccerà sulla penisola italiana, andando quindi a creare una crepa nel vasto campo di alta pressione. Questo porterà a nuove piogge sul paese, determinando un peggioramento più incisivo specialmente sulle regioni centro-meridionali. Dalla prossima settimana, quindi, il meteo potrebbe essere segnato da piogge e violenti temporali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali nelle prossime 24 ore.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Crisi Russia-Ucraina, colpi di mortaio esplosi durante la visita del ministro Monastyrsky

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi basse al mattino sulla Val Padana. Nel corso della giornata, però, avremo un tempo che andrà ad aggiustarsi, con un contesto che diventerà man mano sempre più soleggiato. Anche le temperature risulteranno stazionarie, con massime che si stabilizzeranno dai 12 ai 16 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione prevalentemente nuvolosa su gran parte delle regioni. Solamente sulle zone interne o adriatiche ci sarà la caduta di lievi piogge. Dal pomeriggio invece avremo maggiori schiarite tranne in Abruzzo. Anche qui avremo temperature stabili, con massime che andranno dai 13 ai 18 gradi.

LEGGI ANCHE >>> Incendio traghetto Grimaldi Lines, maxi sversamento in mare. Si cercano 12 dispersi

Infine avremo sulle regioni del Sud Italia una situazione inizialmente stabile. A partire dal pomeriggio, però, avremo un graduale aumento di nubi e piogge sparse, specialmente sulle aree peninsulari. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 14 ai 19 gradi.