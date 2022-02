Made in Sud, la Rai ha tutto pronto: chi affiancherà Stefano De Martino

Made in Sud sta per tornare su Rai 2. Intanto da Viale Mazzini spunta il nome del co-conduttore: affiancherà proprio lei De Martino.

Stagione televisiva molto proficua per Stefano De Martino. Dopo ‘Stasera tutto è possibile’ il conduttore partenopeo tornerà su Rai Due al timone di ‘Made in Sud’: scopriamo da chi sarà affiancato nella conduzione?

Grandi novità per la quindicesima edizione di Made in Sud. Lo show comico sarà nuovamente guidato dall’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo però non sarà solo: al suo fianco vedremo una figura femminile. Stando a quanto anticipato da Tv Blog la Rai starebbe decidendo tra Flora Canto e Lorella Boccia.

Per quest’ultima, lanciata come De Martino dalla queen di Canale Cinque Maria De Filippi, Made in Sud rappresenterebbe un ritorno alla comicità dopo l’esperienza fatta assieme a Paolo Ruffini a Colorado su Italia Uno. Infine la conduttrice napoletana adesso è reduce da Venus Club su Italia Uno e, stando alle ultime news, per Nando Mormone, produttore di Made in Sud, Lorella Boccia sarebbe il volto giusto per il programma.

Made in Sud, chi affiancherà Stefano De Martino? Tutte le novità

Come dicevamo, oltre a Lorella Boccia la Rai starebbe valutando anche il profilo di Flora Canto. La 39enne romana, compagna di Enrico Brignano, è stata apprezzata dal pubblico Rai dopo la sua partecipazione a ‘Un’ora sola vi vorrei’. Insomma, per il momento è ancora tutto da decidere ma pare che le due alternative siano proprio la Boccia e la Canto.

Intanto sembrerebbe essere sempre più certo l’addio di Fatima Trotta. Dopo tanti anni al servizio della Rai, la conduttrice napoletana è passata a Mediaset dove ha condotto Honolulu. La Trotta ha esordito a Made in Sud nel 2008 con il duo comico Gigi e Ross divenendo negli anni un volto molto fedele al seguitissimo show comico.