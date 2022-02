L’amica geniale 3 anticipazioni: il colpo di scena finale sorprenderà tutti. Tutta l’attesa è per i due episodi che chiuderanno la stagione

I libri di Elena Ferrante sono stati un vero caso letterario, per il successo che hanno riscosso tra i lettori ma anche per il mistero legato alla vera identità della scrittrice. E le fiction che ne sono derivate, trasmesse dalla rai, hanno confermato la bontà del prodotto.

Ora però L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta sta per lasciarci anche se la buona notizia per il pubblico è che ci sarà anche una quarta stagione. in fo do quella di Elena Ferrante era una quadrilogia e la sceneggiatura è stata molto fedele ai testi che l’hanno ispirata.

La cattiva notizia però è che nella prossime stagione, programmata per l’inizio del 2023, Margherita Mazzucco e Gaia Girace non saranno più sul piccolo schermo. Le due giovani attrici che hanno interpretato i personaggi chiave della storia, Lila ed Elena/Lenù lasceranno spazio ad attrici più mature come età per concludere la storia.

L’amica geniale 3 anticipazioni: le ultime due puntate sono da non perdere

Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalle ultime due puntate della fiction di rai 1 in programma domenica 27 febbraio? Al centro della storia ci saranno soprattutto i sentimenti delle due protagoniste e un rapporto che tra di loro non conosce ostacoli nonostante i problemi che devono affrontare.

Nel primo episodio della serata finale, il matrimonio tra Elena e Pietro entrerà sempre più in crisi anche per il clamoroso ritorno di Nino Sarratore. Il grande amore di Elena riuscirà in qualche modo a diventare amico stretto del marito ed entrare in confidenza con lui. Ma i suoi saranno sentimenti genuini?

Infine nel secondo e ultimo episodio della stagione Elena e Pietro conosceranno la famiglia di Nino che svelerà anche alla donna cosa pensa del suo nuovo sul manoscritto. Ma quando lei scoprirà che Pietro non ha letto il romanzo diventerà scontrosa nei suoi confronti e la coppia sarà chiamata ad una scelta definitiva.