Grande Fratello, dopo la rottura volano stracci tra amata coppia: “Non vi rende maschi calunniare” – FOTO

Sembrava che fosse acqua passata tra un’ex coppia del Grande Fratello ma in realtà non è così: dopo la rottura continuano a volare stracci.

Sono stati una delle coppie più amate tra quelle nate nella casa del Grande Fratello. La loro storia d’amore è proseguita, seppure tra alti e bassi, anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia fino a quando, a distanza di alcuni mesi, è arrivata la rottura definitiva.

Parliamo di Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello 16 dove poco alla volta è sbocciato l’amore. La love story tra i due è proseguita per alcuni mesi anche fuori dalla Casa di Cinecittà fino a quando la bella professoressa ha deciso di metterci un punto.

A distanza di anni, però, si continua a parlare della loro relazione. A far riaprire il capitolo è stata una notizia di alcuni giorni fa secondo cui Ambra avrebbe deciso di convolare a nozze con il suo compagno Lorenzo Cascino. L’imprenditore infatti le ha confezionato una proposta da sogno a Miami: la professoressa siciliana ha subito accettato. Ma la notizia, come dicevamo, ha fatto scattare dalla sedia Kikò.

Nalli-Lombardo, dopo le dichiarazioni dell’hairstylist la prof non gliele manda a dire: come sono andate le cose tra i due concorrenti del Grande Fratello 16

Dopo la rottura con Kikò Nalli, Ambra Lombardo sì è legata sentimentalmente all’imprenditore Lorenzo Cascino e presto convoleranno a nozze. La notizia ha fatto tornare l’ex marito di Tina Cipollari sulla loro relazione nata nella Casa del GF 16. L’hairstylist ai microfoni di Nuovo ha dichiarato: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”.

Le sue parole non sono sfuggite alla bellissima professoressa siciliana che attraverso il suo account di Instagram ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Kikò con una stoccata pazzesca. Ambra ha rivelato che l’ex gieffino, dopo la rottura, è stato piuttosto insistente nel tentativo di riconquistarla. ” ‘Cancellata’ Cit??”, con queste parole la prof ha dato inizio al lungo sfogo.

La Lombardo ha sottolineato di essere stata implorata per mesi con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere etc. La professoressa siciliana dopo la premessa ha infine rivolto un messaggio al sesso maschile: “Un consiglio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare e malignare su una ex. Vi rende maschi sapervi congedare da chi non vi ama più, con decoro, eleganza e dignità“. Insomma staremo a vedere se, dopo la replica di Ambra, nelle prossime ore arriverà una risposta dall’ex marito di Tina Cipollari.