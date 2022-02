GF Vip 6, Katia senza freni contro Alex Belli: volano parole pesanti

Le immagini in diretta che arrivano dalla casa del GF Vip 6 hanno mostrato quello che molti si aspettavano da diverso tempo: il 20 febbraio Katia Ricciarelli è andata contro Alex Belli, sferrandogli un duro attacco per quanto successo la sera prima.

Bisogna dare atto a Katia Ricciarelli di essersi sempre mostrata per quello che era: anche durante la sua presenza nel reality La Fattoria non aveva risparmiato commenti quasi a nessuno, venendo coperta di accuse di misoginia ed anche di aver detto molte volgarità gratuite, fra cui diverse bestemmie in dialetto veneto.

La presenza della cantante lirica nella casa del GF Vip 6 ha chiarito un aspetto del suo carattere che forse prima non si era colto. Il suo modo di rivolgersi un po’ scontroso è la sua corazza nei confronti degli altri. Katia è una donna molto sensibile e che sicuramente ha sofferto molto, capace di commuoversi quando si parla del suo cagnolino.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli contro Alex Belli: le motivazioni

La sensibilità di Katia, l’aveva già portata diverse settimane fa a sbottare contro Alex Belli e Soleil Sorge che si baciavano in giardino, borbottando: “Questi ci prendono per scemi“. Il 19 febbraio, durante la serata in cui gli inquilini si sono vestiti da selvaggi, c’è un episodio che l’ha fatta davvero arrabbiare, provocando una sfuriata leggendaria della cantante.

Delia Duran e Soleil Sorge ad un certo punto si sono scambiate un bacio, forse anche perchè sotto l’effetto dell’alcol. Katia è subito andata a tirare le orecchie a Soleil, che fino a questo punto si è prestata al gioco dell’ex attore di Centovetrine, rivestendo il ruolo della terza incomoda: “Non sei una bambina di venti anni!“.

Le incredibili parole della cantante lirica contro l’attore

La cantante lirica ha avuto una discussione con l’influencer di origine brasiliana, in cui ha capito che Alex Belli è rientrato nella casa per portare avanti il suo teatrino. Durante lo sfogo di Katia Ricciarelli, si è palesato all’improvviso Alex Belli, perchè chiamato dallo staff del GF Vip 6 in confessionale: l’ex moglie di Pippo Baudo gli ha subito inveito contro.

Katia ha gridato senza freni: “Adesso sono affari tuoi! Non sono inca**ata, fatti gli affari tuoi, cretino!“. Alex Belli è rimasto frastornato da questo attacco, che si è ripetuto dopo l’uscita dal confessionale. Katia è andata ancora contro Alex Belli: “Vai, vai! Senza ritorno! Almeno qualcuno nel GF Vip ti dice in faccia la verità!“.