Oggi è conosciuto da tutti come il re della comicità ma in quanti conoscono la sua storia?

Ezio Greggio nasce nel 1954 a Cossato, all’epoca in provincia di Vercelli, da Nereo Greggio e Luciana Boggiani.

Suo padre, originario di Monselice nel padovano, era stato soldato in Grecia durante la seconda guerra mondiale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, dopo aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito della neonata Repubblica Sociale Italiana, venne condotto in uno stalag tedesco dove vi rimase per tre anni.

Il padre di Ezio era il direttore di un’azienda tessile dove lavorava anche la madre. Come ogni genitore, il suo sogno era veder realizzato suo figlio e desiderava per lui un impiego in banca. Ezio però ha altri sogni nel cassetto e tenta di entrare nel mondo dello spettacolo al Derby a Milano per poi incontrare Antonio Ricci alla Fininvest. Il legame con papà Nereo è stato sempre molto saldo ed Ezio lo ha sempre visto come un modello da seguire, un eroe. “Mio padre Nereo ha combattuto per il nostro Paese e ha passato tre anni nei campi di concentramento. Ha lottato tra la vita e la morte e salvato le persone deboli”.

Ezio Greggio prima dell’esordio in TV e il padre rinchiuso in uno stalag: la storia che nessuno conosce

Ezio Greggio esordisce su Telebiella, prima televisione locale italiana. Debuttò come cabarettista nel 1978 alla Rai partecipando ai programmi La sberla e Tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli senza particolare successo, ma conobbe Gianfranco D’Angelo che lo convinse ad abbandonare la RAI per passare alla neonata Fininvest dove lo affiancò nella conduzione di Drive In.

L’esordio sul grande schermo arriva nel 1980 nel film Sbamm!, di cui curò anche il soggetto e la sceneggiatura. Successivamente venne chiamato da Carlo Vanzina per il film Yuppies – I giovani di successo del 1986 nel sequel dello stesso anno, Yuppies 2. Nel 1987 prese parte insieme a Paolo Rossi al film Montecarlo Gran Casinò e in seguito recito in altri film comico-parodistici: Vacanze di Natale ’90, Vacanze di Natale ’91, Anni 90, Infelici e contenti, Miracolo italiano. Da quel momento la sua carriera sarà una parabola ascendente.