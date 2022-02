Dramma per una regina delle fiction: “Mio padre scomparso il giorno dopo la nascita di mio figlio”

La regina delle fiction in diretta tivù rivela un dramma che ha vissuto 15 anni fa. Suo padre è scomparso il giorno dopo la nascita di suo figlio.

Irene Ferri per la prima volta dall’inizio del programma è stata ospite di “Verissimo”, show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

La protagonista di Fosca Innocenti, che condivide il set con Vanessa Incontrada e Francesco Arca tra i tanti artisti della serie tv, ha parlato della sua infanzia e di una persona speciale: sua madre. “Da piccola – ha spiegato al rotocalco televisivo di Canale 5 – ho sempre intrattenuto ma non ho mai pensato che potesse diventare una cosa naturale in casa mia. Mia madre sognava Hollywood ma perché poi così ci sarebbe potuta andare lei. Era una vera dura”.

Dopo la madre, la regina delle fiction ha toccato un tasto molto delicato del suo passato. Ha parlato del padre e del giorno in cui è venuto a mancare: una grave perdita sopraggiunta in quello che era un momento felice della sua vita. “Ho perso papà esattamente quindici anni fa. E’ stato difficilissimo perché mio figlio è nato il giorno prima. Contenere quel tipo di dolore è un’impresa complicata, perché non ha barriere. Avere dentro di me una vita che veniva alla luce è stato un momento particolare, ero scissa, divisa, ma spero di aver dato ad Adriano una nascita serena. Il dolore per la perdita dei genitori è un dolore che non cambia mai, ci si convive, a me manca tutti i giorni”.

Dopo la parentesi triste della sua vita, Irene Ferri ha voltato pagina passando a un capitolo felice della sua vita: la storia con Costanzo Gianni che dura da ben 25 anni. Una lunga storia d’amore, per dirla alla Gino Paoli, il cui segreto di tale longevità è stato rivelato dalla stessa attrice.

“Stiamo insieme da 25 anni, siamo un po’ diventati rivoluzionari perché oggi giorno una durata del genere è strana. Ci sono tanti segreti, ma bisogna partire bene alla base. Bisogna scegliere con attenzione la persona con cui si è deciso di trascorrere la vita”.