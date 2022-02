Doc – Nelle tue mani 2, incredibile rivelazione su Luca Argentero: è successo davvero. Il segreto del successo per la fiction di Rai 1

Nella passata stagione è stato uno dei successi più clamorosi e sorprendenti di Rai 1, confermando che la fiction di qualità fa sempre breccia nel pubblico. Ma anche adesso Doc – Nelle tue mani 2 sta registrando numeri incredibili.

Rispetto alla prima stagione, il medical drama di Rai 1 ha cambiato parte del cast che ruota attorno ai personaggi interpretati da Luca Argentero e Matilde Gioli. Ma questo non ha cambiato il risultato finale perché il pubblico continua a seguire settimana dopo settimana la fiction tanto che è allo studio anche una terza stagione.

Qual è il segreto di Doc-Nelle tue mani? Certamente una sceneggiatura credibile e la forza dei personaggi che porta sul piccolo schermo. Ma anche la chimica che si è creata tra gli attori del cast, che non è sempre scontata. L’ultima conferma è arrivata da Alice Arcuri che interpreta la virologa Cecilia Tedeschi.

Doc – Nelle tue mani 2, il segreto del successo è legato alla figura di Luca Argentero

Intervistata dal settimanale ‘Intimità’, l’affascinante attrice ha raccontato un retroscena incredibile su Luca Argentero che fa capire come mai tutti il cast ami l’attore torinese. “Durante le riprese estive ha regalato a tutti dei piccoli elettrodomestici, dal tostapane alla macchina per la granita, da tenere in camerino perché potessimo ritemprarci in ogni momento”

Poi ha anche confermato che è un professionista eccellente, sempre puntualissimo sul set anche quando la piccola Nina Speranza, figlia nata dalla relazione con Cristina Marino, lo faceva dormire poco. E grazie alla sua presenza, tutto il resto del cast ha fraternizzato creando un gruppo solido.

LEGGI ANCHE >>> Made in Sud, la Rai ha tutto pronto: chi affiancherà Stefano De Martino

LEGGI ANCHE >>> Paolo Bonolis insieme a Sonia Bruganelli in Tv? Annuncio incredibile

Parole di ammirazione che arrivano dopo quelle spese nei giorni scorsi da altri due attori del cast di Doc – Nelle tue mani 2. Infatti anche Giovanni Scifoni e Gaetano Bruno avevano confermato l’importanza della presenza sul set di Argentero, un compagno di lavoro impeccabile e sempre pronto per mettersi la servizio degli altri. Il pubblico evidentemente lo ha capito.