Dazn gratis, adesso è ufficiale: offerta imperdibile per pochissimi giorni

Spunta una particolare offerta che vi permetterà di vedere Dazn gratuitamente sui vostri dispositivi: è disponibile solamente per pochi giorni.

Offerta imperdibile per tutti coloro che sono intenzionati ad entrare in DAZN. Infatti per gli interessati ci sarà la possibilità di guardare tutta la serie A e l’offerta della piattaforma in maniera gratuita: di cosa si tratta.

Nel corso di quest anno DAZN ha annunciato l’acquisto dei diritti per trasmettere tutta la Serie A per i prossimi tre anni. Infatti l’acquisizione ha portato un notevole aumento dell’utenza, con milioni di italiani che hanno sottoscritto l’abbonamento per non perdersi nemmeno una partita del massimo campionato di calcio. Adesso dopo mese, spunta un’offerta per ottenere il servizio gratuitamente per diversi giorni.

Infatti il piano prevede un mese di visione gratuita. A scovare la novità ci ha pensato il portale specializzato Calcio & Finanza. L’offerta sarà disponibile fino al termine di questa domenica 20 febbraio. Quindi la piattaforma ha deciso di regalare un mese di abbonamento a tutti coloro che decidono di riattivare un abbonamento, pagando con carta di credito o PayPal. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo.

DAZN, come avere un mese gratis: è semplicissimo

Per ottenere un mese di DAZN gratuitamente basterà completare un semplice procedimento. Infatti basterà andare sul sito ufficiale della piattaforma con le proprie credenziali. Successivamente dovrete andare sul piano tariffario che prevede la riattivazione dell’abbonamento a 29,99 Euro, entro il 20 Febbraio 2022. Arrivati qui dovrete andare sulla sezione del pagamento e scegliere carta di credito o PayPal.

Così entro 24 ore dalla riattivazione, il servizio di streaming video procederà con l’inviarvi all’indirizzo email associato un codice e tutte le istruzioni per utilizzarlo e quindi beneficiare di un mese di visione gratuita. Secondo le prime indiscrezioni questo coupon dovrebbe essere valido fino al prossimo 30 Giugno 2022.

Inoltre a brevissimo sull’applicazione di DAZN dovrebbe sbarcare anche un sistema in grado di effettuare lo speed test. Questo consentirà a tutti gli utenti di inviare rapidamente le segnalazioni alla piattaforma in caso di problemi con lo streaming della Serie A. Inoltre l’aggiunta consentirà anche di velocizzare gli eventuali rimborsi.