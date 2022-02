Beautiful, nasce una nuova coppia? Indiscrezione bomba di una amato protagonista

Indiscrezione pazzesca sulle nuove trame di Beautiful. A parlare è un amato protagonista: la notizia fa sognare tutti.

Amato protagonista della longeva soap opera americana ha deciso di sorprendere gli appassionati con un’indiscrezione pazzesca. Vediamo insieme di cosa si tratta: rullo di tamburi.

Raggiunto dal settimanale Nuovo Tv, amato protagonista di Beautiful si è lasciato sfuggire un’indiscrezione pazzesca. Parliamo del new entry Delon De Metz che nella soap opera interpreta il figlio di Kristen e Antonio: Zende Dominguez. Nel giro di pochissimo tempo l’attore ha fatto appassionare il pubblico di Canale Cinque al suo personaggio.

Ma chi e cosa riguarderebbe la notizia che in queste ore sta facendo sognare tutti? Ovviamente il suo personaggio. Al suo ingresso in Beautiful, Zende è rimasto sin da subito affascinato da Zoe e ben presto assieme ai due potremmo vivere un nuovo capitolo di Beautiful.

Beautiful, indiscrezione pazzesca di Zende Dominguez: la cura del suo corpo

Raggiunto da Nuovo Tv, l’interprete di Zende Dominguez ha rivelato che ben presto tra il suo personaggio e la bellissima Zoe ci sarà un’evoluzione: si metteranno insieme?. “Non posso svelarlo per non rovinare la sorpresa ai fan. Certamente, però, Carter potrebbe essere un ostacolo, visto che è perdutamente innamorato di Zoe”, ha chiosato Delon De Metz ricordando che attualmente la Buckingham è impegnata con Carter.

Nel frattempo però non mancheranno altri colpi di scena. Difatti, nonostante Zoe sia interessata a Zende, tarderà nel compiere il passo giusto. Per questo motivo il figlio di Kristen e Antonio inizierà a provare del nuovo interesse verso la sorella della bella modella: Paris.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Federica Calemme vuota il sacco su Alex Belli: è successo dopo il GF Vip 6



TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Milly Carlucci, weekend difficile per la conduttrice: la notizia è difficile da digerire

Infine, nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv, De Metz ha parlato dell’attenzioni e delle cure che riserva al suo corpo: “I miei genitori mi hanno sempre fatto usare crema idratante e crema solare per proteggere la pelle. Vivo la bellezza con grande naturalezza”. L’attore che tanto piace alle ragazze italiane e non solo ha sottolineato che presto verrà nel nostro Paese.