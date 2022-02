Bacio bollente tra Soleil e Delia nella notte: tutti sconvolti e la regia censura – VIDEO

Notte bollente al Grande Fratello Vip 6, con un bacio bollente tra Soleil Sorge e Delia Duran che sta facendo il giro del web: il video.

Clamoroso bacio nella notte del Grande Fratello Vip 6 tra Delia Duran e Soleil Sorge. Il video ha subito fatto il giro del web, ma sui social il siparietto divide i telespettatori: cos’è successo.

I colpi di scena non terminano mai al GF Vip 6 e l’ultimo ha colpito i concorrenti nella notte. Infatti i telespettatori insonni non hanno potuto non notare una scenetta che ha fatto spalancare gli occhi nella nottata tra il sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022. Come di consueto nella Casa di Cinecittà è andata in scena la festa del weekend, con i concorrenti che hanno alzato leggermente il gomito.

E proprio durante la notte, improvvisamente, i telespettatori hanno potuto notare un clamoroso bacio tra le due protagoniste della trasmissione. Stiamo parlando di Delia Duran e Soleil Sorge. Le due infatti erano nel giardino, quando improvvisamente è partito un bacio appassionato. In seguito alla scena i telespettatori sono rimasti sbigottiti e molti di loro sui social hanno iniziato a pensare che fosse tutto architettato fin dall’inizio.

GF Vip 6, bacio appassionato tra Delia Duran e Soleil Sorge: cos’è successo

Poche ore prima del clamoroso bacio, Delia Duran ha avuto un lungo confronto proprio con Soleil Sorge e le ha spiegato il motivo del tanto astio nei suoi confronti. Infatti la modella venezuelana non riesce a trovare una spiegazione plausibile alla ‘chimica artistica’ nata tra l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ed il marito. Infatti la Duran è partita affermando: “Capiscimi, ti faccio un esempio, lui ha svegliato prima te, non me. Sono gelosa di queste attenzioni. Alcune cose tu di me non le sai, alcuni pensieri e gesti a me fanno la differenza“.

La stessa Delia ha poi continuato affermando: “Quando stiamo insieme ci divertiamo. Io sono dalla parte delle donne, nei tuoi pregi e nei tuoi difetti ti amo come donna, non voglio che voi perdete la vostra amicizia“. La Duran quindi ha cercato di difendere anche l’amicizia tra il marito e l’ex concorrente di Uomini e Donne, rivelando di non voler dividerli anche da questo punto di vista.

Infine la concorrente venezuelana ha concluso: “Ho avuto da ridire contro Alex perché è venuto a svegliare prima te, non me che sono la sua donna. Credimi, a me piace la tua parte ironica e divertente, sono anche io così“. Queste parole però sono state solo il preludio al bacio che ha infiammato nella notte la casa del Grande Fratello Vip.