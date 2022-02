Anna Mena-Francesco Monte, scintille sui social? Il messaggio ha sorpreso tutti

Anna Mena e Monte continuano a fare scintille sui social. La cantante si prende una rivincita dopo la critica del modello

Prima che il Festival di Sanremo 2022 avesse inizio, Francesco Monte ha criticato la partecipazione della Mena alla 72esima edizione della kermesse musicale. A distanza di tempo arriva la presunta stoccata al modello.

Francesco Monte un po’ di tempo fa è stato parecchio critico circa la partecipazione della cantante spagnola, Anna Mena, al Festival di Sanremo. Il 33enne aveva così chiosato: “Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”.

Una scelta quella della Rai ritenuta poco rispettosa nei confronti dei tanti artisti italiani che lavorano e si impegnano tanto nel tentativo di approdare sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston: “Lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti”.

Dopo le dure parole di Francesco Monte, arriva la presunta stoccata di Anna Mena

Dopo le dichiarazioni di Francesco Monte, circa la scelta di dare una possibilità ad Anna Mena al Festival di Sanremo 2022, l’artista spagnola ha deciso di lanciare una stoccata attraverso il suo account di Twitter e questa con molte probabilità sembrerebbe essere rivolta proprio all’attore tarantino.

Ebbene, ieri sera è stato decretato il volto di chi andrà a rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest e la scelta è ricaduta su Achille Lauro. Quando a Francesco Monte, presente tra i papabili volti, si è classificato quinto. Ed è proprio durante la sua esibizione che sull’account Twitter di Anna Mena è comparso questo: “Ahahaha sto volando”. Non è chiaro se il messaggio fosse realmente riferito a Francesco Monte ma i presupposti non mancano.