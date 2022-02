Amici 21, cosa dice Elodie nell’orecchio di Maria De FIlippi? La ricostruzione

Durante la puntata di Amici andata in onda il 20 febbraio, Elodie si è avvicinata a Maria De Filippi per dirle una cosa all’orecchio. Secondo la cantante, ci sarebbe una chiara somiglianza fra un alunno ed un suo ex. Ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi aveva annunciato che il cantante che avrebbe giudicato gli alunni di Amici 21 nella puntata del 20 febbraio sarebbe stato Michele Bravi. Non è chiaro cosa sia successo, ma in puntata alla fine si è presentata Elodie, che non si è esibita ma ha solamente giudicato le esibizioni canore della scuola.

Elodie ha dato i voti a tutti i cantanti, eccetto Sissi ed Alex, che hanno già conquistato la maglia del serale. Al primo posto in classifica sono finiti LDA e Aisha, poi Crytical e Luigi, ed all’ultimo posto pari merito Albe e Calma. Proprio riguardo Calma, Elodie ha voluto sussurrare un commento nell’orecchio di Maria De Filippi.

Amici 21, Elodie protagonista di un siparietto con Calma

Quando Calma è arrivato sul palco per esibirsi, Elodie si è messa a correre in direzione di Maria De Filippi per dirle qualcosa. La conduttrice ha capito che si trattava di un commento riservato, ed ha chiesto di abbassare il volume dei microfoni. Elodie si è avvicinata all’orecchio di Maria, che poi avrebbe detto: “A chi?“.

Elodie ha dunque detto ancora qualcosa nell’orecchio alla De Filippi, che ha voluto tranquillizzare Calma: “Non ti preoccupare, ha notato una somiglianza e non voleva rendere il commento pubblico“. In quell’istante è intervenuta Anna Pettinelli, sostenendo che Calma somigliasse a “Lupin, ladro e gentiluomo“. Elodie ha scherzato: “Sì, anche“.

Cosa dice Elodie nell’orecchio a Maria De Filippi? C’entra il suo ex?

I fan di Amici hanno provato a leggere il labiale della conversazione fra Elodie e Maria De Filippi, per capire cosa si sono sussurrate nell’orecchio. La maggioranza concorda che la cantante di origine brasiliana abbia visto il volto del suo ex in Calma: si tratterebbe di Lele Esposito, che lei avrebbe conosciuto proprio quando era un’alunna della scuola di Amici.

Ecco una foto che accosta i volti di Lele Esposito e Calma: