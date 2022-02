Amici 21 anticipazioni: assegnata maglia del serale, i “no” di Rudy Zerbi

Le anticipazioni della puntata di Amici 21 che andrà in onda il 20 febbraio sarà assegnata una sola maglia per il serale. Inoltre, Rudy Zerbi sarà ancora protagonista con un siparietto con la Pettinelli ed i “no” che faranno discutere.

Domenica 20 febbraio andrà in onda la puntata di Amici registrata il giorno precedente: secondo le anticipazioni, Raimondo Todaro non sarà in studio e seguirà la puntata da casa. Dopo la gara fra i ballerini, si è assistito ad un battibecco fra Garrison e la Celentano, che assegnerà alla sua Carola solamente uno scarso 6.5 come voto.

Christian, per motivi sconosciuti, non parteciperà alla gara di ballo, che vedrà classificarsi prima Serena. A seguire si piazzeranno Alice, John Eric e Leonardo, Carola e Nunzio. Proprio Carola, che qualche puntata fa ha rischiato di lasciare il programma, è stata invece confermata dalla sua professoressa, che le ha dato la maglia dorata del serale.

Amici, anticipazioni del 20 febbraio: arrivano due vip

Secondo le anticipazioni della puntata di Amici del 20 febbraio rivelate da Amici News, due vip saranno ospiti del programma. Al contrario di quanto annunciato da Maria De Filippi in settimana, non è arrivato Michele Bravi, ma bensì Elodie. La sua classifica ha premiato con il primo posto LDA e Aisha, poi ha seguire ha visto Crytical, Luigi, ed ultimi Albe e Calma.

LEGGI ANCHE >>> “Lo facevo dopo gli attacchi di panico”: il dramma di una protagonista di Amici 21 – VIDEO

Rudy Zerbi ha fermato l’accesso al serale ai suoi alunni LDA e Luigi, negandogli la maglia dorata perchè non li ritiene ancora pronti. Proprio per Luigi ci sarà una grossa sorpresa quando Alex Britti verrà a trovarlo. Inizialmente, il vip vorrà scherzare, sostenendo che Luigi dovrà sostenere subito una prova a sorpresa, poi si esibirà insieme a lui.

Il bello ed il brutto del talent-show: Zerbi chiederà il video di una caduta

Come avvenuto la precedente settimana con il maestro Vessicchio, i cantanti saranno chiamati ad esibirsi tutti con la stessa canzone per essere giudicati questa volta da Pennino. Albe, Luigi e LDA avranno anche spazio per presentare i loro nuovi singoli musicali, che ovviamente andranno in rotazione nelle radio.

NON PERDERTI >>> L’ex di Amici condannato ad otto anni: la storia shock

Non sono mancate le polemiche neanche durante le registrazioni di Amici del 20 gennaio: le anticipazioni raccontano che Rudy Zerbi si vedrà rimandare la gara di limbo con la Pettinelli a causa di un problema alla schiena di lei. La Cuccarini e Zerbi andranno contro la Pettinelli per l’esonero di Giò Montana dalla gara delle cover.

Ecco uno dei momenti delle precedenti puntate di Amici che ha fatto più discutere: