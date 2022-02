Amadeus, durissimo colpo per il celebre conduttore: questa non ci voleva

Dopo il grande successo riscosso con la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, per il celebre conduttore arriva un durissimo colpo.

Come il mondo dello spettacolo ci insegna, oltre ai grandi successi possono esserci anche delle sconfitte. Questa volta è il caso di Amadeus: la notizia, stamattina, ha rappresentato un boccone amaro da digerire per l’amato conduttore.

Nella serata di ieri, sabato 19 febbraio 2022, Amadeus è tornato su Rai Uno al timone di Affari Tuoi – Formato Famiglia. Il celebre conduttore si è dovuto scontrare con Maria De Filippi e il risultato non è stato proprio dei migliori. Difatti, il marito di Giovanna Civitillo nonostante si sia difeso bene ha comunque portato a casa una grande sconfitta.

Ma scendiamo nel dettaglio: Amadeus con Affari Tuoi – Formato Famiglia su Rai Uno è riuscito a catturare l’attenzione di 3.595.000 telespettatori pari al 17.1% di share. Numeri di gran lunga superiori sono stati raggiunti invece dalla queen di Canale Cinque. Difatti, Maria De Filippi al timone di C’è Posta per te ha conquistato l’interesse di 5.005.000 spettatori pari al 27.4% di share.

Amadeus battuto da Maria De Filippi: gli ascolti Tv del 19 febbraio

Boccone amaro da digerire per Amadeus: questa mattina i dati sugli ascolti sono arrivati puntuali e il divario con Maria De Filippi è stato notevole. Come dicevamo, Amadeus ha conquistato il secondo posto sul podio degli ascolti con 3.595.000 telespettatori che hanno seguito Affari Tuoi. La De Filippi, invece, ancora una volta conquista tutti con C’è Posta per te: 5.005.000 spettatori sintonizzati su Canale Cinque.

Veniamo adesso agli altri canali ed alle preferenze espresse dal pubblico nella serata di ieri, sabato 19 febbraio 2022. Su Rai Due F.B.I. – Stagione 4 Episodio 6 – Nella rete ha raccolto davanti al video 1.030.000 telespettatori con il 4.5% di share. A seguire F.B.I. International -Stagione 1 Episodio 6 – Segreti ha interessato 897.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Rai Tre ha proposto Insider – Faccia a faccia con il crimine coinvolgendo 1.201.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia Uno Il grande gigante gentile è stato visto da 949.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rete Quattro Casino Royale ha raccolto 668.000 spettatori con il 3.5% di share.

In onda su La7 Eden Un pianeta da salvare ha tenuto incollati davanti al video 563.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco ha raccolto 238.000 spettatori pari all’1.1% di share. Infine sul Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps ha catturato l’attenzione di 280.000 spettatori e l’1.3% di share.