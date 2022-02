Addio definitivo a Ballando con le Stelle: lavorerà nell’azienda di famiglia!

Una protagonista assoluta di Ballando con le Stelle ha deciso di lasciare per sempre la trasmissione per lavorare nell’azienda di famiglia.

Clamoroso colpo di scena nel cast di Ballando con le Stelle, con una delle protagoniste che ha deciso di lasciare per sempre la trasmissione di Rai 1 con Milly Carlucci. La sua vita lavorativa proseguirà nell’azienda di famiglia.

E’ un periodo di grandi cambiamenti per una delle protagoniste del cast di Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Sara Di Vaira, la ballerina che recentemente ha voluto dare il suo addio ufficiale alla trasmissione di Rai 1. Il programma le ha regalato tantissima popolarità, ma adesso per Sara si aprirà un nuovo capitolo della sua vita. Infatti l’addio è arrivato puramente per una questione anagrafica.

Sara ha infatti compiuto 42 anni ed adesso la ballerina sta iniziando a sentire il peso della sala prove e delle coreografie. Un addio che ha lasciato letteralmente in lacrime Milly Carlucci, che con la Di Vaira aveva un rapporto non solo professionale ma anche di amicizia. La conduttrice ha quindi deciso di prometterla ad un’altra sua trasmissione: Il Cantante Mascherato.

Ballando con le Stelle, addio a Sara Di Vaira: passerà a ‘Il Cantante Mascherato’

Un sogno che si avvera quello di Sara di Vaira che a breve passerà da Ballando con le Stelle ad Il cantante mascherato. Infatti Sara ricoprirà i panni dell’investigatrice del pubblico del programma: ruolo che ricopre ormai da due edizioni e che potrebbe aprire ad un futuro da inviata o conduttrice. Inoltre al settimanale Di Più Tv la ballerina ha rivelato di volersi occupare anche dell’azienda di famiglia che si trova in Toscana.

Infatti sempre sulle pagine del settimanale si legge: “Mia sorella già lavora lì a tempo pieno, io sto pensando di buttarmi con loro nell’impresa” – ha poi spiegato – “Produciamo vino, vino buonissimo. Sono stata per tanto tempo in giro, ora ho voglia di mettere radici“. Tutte queste nuove esperienze le condividerà con il suo nuovo fidanzato, Massimo. Sara ha rivelato che l’uomo la fa stare bene e che quest’amore è arrivato all’improvviso ed ancora oggi è bello e intenso.