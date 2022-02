WhatsApp, il trucco per controllare il messaggio vocale prima di inviarlo: che svolta

Spunta su WhatsApp un trucco per controllare un vocale prima di inviarlo. Infatti lo stratagemma è innovativo: come funziona.

All’interno del servizio di messaggistica istantanea, WhatsApp, sono tantissime le funzioni ma soprattutto i trucchi da inviare al suo interno. Uno di questi permette di controllare un vocale prima di inviarlo, andiamo a vedere come fare.

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, che specialmente nel corso del 2021 ci ha tenuto ad aggiornare l’applicazione con nuovi importantissimi strumenti. A lungo si è parlato del servizio di Meta come un app che oramai si era seduta sugli allori. Adesso gli sviluppatori, però, sono pronti a lavorare per migliorare l’esperienza all’interno dell’app per tutta l’utenza. Infatti tutti gli account WhatsApp adesso potranno ascoltare gli audio prima di inviarli.

Utilizzare questa funzione è semplicissima e ci permetterà di evitare alcune figuracce quando messaggiamo. Infatti basterà aprire una chat ed iniziare a registrare l’audio. Successivamente l’utente dovrà strisciare il dito su una piccola icona a forma di lucchetto. Una volta compiuta questa operazione potrete registrare l’audio senza tenere premuto. Per poi ascoltare l’audio prima di inviarlo, basterà uscire dalla chat con la freccetta che indica a sinistra e successivamente rientrare nella conversazione. Una volta svolto questo passo, troverete il tasto play che vi permetterà di riascoltare il vostro messaggio vocale.

WhatsApp, aggiornamento della versione Desktop: tutte le novità

Nel corso del mese di Novembre, WhatsApp ha lanciato la beta di diversi aggiornamenti che erano pronti ad arrivare con l’anno nuovo. Infatti specialmente su Windows l’applicazione ha cambiato marcia seguendo i criteri del Fluent Design. Sono stati quindi modificati i dettami grafici del servizio, andando quindi ad uniformarsi con quelli di Windows 11.

Ora con ‘ultima versione della beta di WhatsApp UWP, ovvero la 2.2205.2.0, si è chiuso il cerchio, con l’arrivo del tema scuro sull’applicazione. Inoltre questo aggiornamento sarà automatico qualora abbiate già impostato il tema scuro per Windows.

Allo stesso tempo l’applicazione ha aggiunto altre novità come uno spazio revisionato e ridotto tra i baloon nelle chat e anche un miglioramento delle prestazioni, con una maggiore reattività quando nel passaggio da una conversazione a un’altra. Questo modifiche al momento sono esclusive per tutti coloro che utilizzano la versione Beta dell’app, ma ben presto potrebbero sbarcare anche sulla versione ufficiale.