Uomini e Donne, dopo il lutto la separazione? “Sono stata abbandonata”

Una ex tronista di Uomini e Donne è stata travolta da un lutto familiare, durante il quale ha detto di essere stata abbandonata. Potrebbe essere questo il motivo per cui la coppia nata nel dating-show di Canale 5 sembrerebbe essersi lasciata?

La relazione fra Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembrerebbe essere stata messa di nuovo a dura prova. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne, ma la loro frequentazione era stata interrotta dalla pandemia di Covid. Come dichiarato da entrambi, questo gli ha forse impedito di conoscersi bene, motivo per cui hanno litigato spesso in seguito.

Successivamente, era arrivata una segnalazione dall’esperta di gossip Dejanira Marzano, che aveva ricevuto da quattro persone diverse l’indicazione che Sara si stesse frequentando anche con un altro uomo. La pronta smentita di lei, che portò anche come prova l’orario di alcuni video registrati per i social media, mise a tacere ogni gossip.

Sara e Sonny si erano già lasciati: cos’è successo?

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati nel momento in cui alcune litigate hanno reso la distanza fra loro incolmabile. L’ex tronista era abituata, in quanto assistente di volo, a viaggiare in giro per il mondo senza rendere conto a nessuno. Il corteggiatore, invece, era molto geloso, ed il suo impiego di store manager lo portava a pianificare tutto.

Dopo un mese di distacco, i due hanno capito di dover fare dei sacrifici per portare avanti la loro relazione: lui si era trasferito a Roma, mentre lei si era impegnata a coinvolgerlo di più nella sua vita. Sembrava procedere tutto a gonfie vele, fino a quando i fan si sono accorti che, da oltre un mese, nessuno dei due pubblicava foto di coppia sui social.

Uomini e Donne, il lutto di Sara è all’origine della nuova separazione?

Sara Shaimi non ha voluto rispondere alle domande dei suoi ammiratori riguardanti lo stato di salute della sua relazione con Sonny Di Meo, e questo non ha fatto altro che confermare i peggiori presagi. Non molto tempo prima l’ex tronista di Uomini e Donne aveva parlato del suo lutto a seguito della morte del nonno per Covid, che l’ha distrutta.

In uno sfogo che aveva pubblicato su Instagram, Sara si era lamentata del fatto che alcune persone non le sono state vicine, abbandonandola durante questo momento così delicato della sua vita. Possibile che il corteggiatore di Uomini e Donne non sia stato vicino alla sua fidanzata in un momento così delicato della sua vita?