Un Posto al Sole anticipazioni, il ritorno di un amato personaggio: pubblico in trepida attesa

Le vicende dei protagonisti della storica soap opera napoletana, Un Posto al Sole, continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso: le anticipazioni.

Non mancheranno nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda dal 21 al 25 febbraio 2022, al centro della scena troveremo le coppie della soap con i loro problemi sentimentali.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre, a Palazzo Palladini tornerà un amato personaggio. Quest’ultimo si troverà davanti a se uno scenario del tutto cambiato ma soprattutto inaspettato. Intanto Patrizio Giordano è sempre più in crisi per il suo futuro: essere alle dipendenze di Silvia è ciò che vuole veramente?

Il figlio di Raffaele ed Ornella valuterà l’idea di trasferirsi a Barcellona per lavorare in un vero ristorante anziché al Vulcano. Intanto per Rossella ci saranno nuovi colpi di scena. La vita della neodottoressa accanto a Riccardo continua ad essere messa a dura prova: a minare la loro love story è Virginia.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Riccardo messo sotto pressione da Rossella e Virginia

Katia Cammarota è tornata da Milazzo per mettere nuovamente radici a Napoli. La sua presenza alla terrazza, però, creerà dei malcontenti tra Angela Poggi e Franco Boschi: addirittura Renato non potrà fare a meno di intervenire nelle faccende dell’ex pugile. Chiara Petrone, invece, dopo essere entrata in società con Roberto Ferri sarà manovrata sempre di più dall’imprenditore.

Ferri approfitterà delle sue fragilità per prendere l’intero potere del Gruppo Petrone. Ma non è tutto, come anticipavamo inizialmente ad Un Posto al Sole un amato personaggio sta per tornare a Napoli. Il suo rientro metterà a dura prova gli equilibri di Nico con Susanna e Serena con Filippo. Di chi si tratta? Lo scopriremo molto presto. Infine, mentre tra Chiara e Nunzio ci sarà un riavvicinamento, questa volta, tra Rossella e Riccardo potrebbe non tornare il sereno: il dottore si sentirà messo sempre di più sotto pressione da Virginia e Rossella.