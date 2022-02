Studenti a Napoli contro alternanza scuola-lavoro: “Avete mani sporche di sangue”

Giuseppe Lenoci è morto a 16 in un incidente stradale mentre svolgeva un tirocinio nell’ ambito della cosiddetta alternanza scuola lavoro. In un incidente in fabbrica il 21 gennaio aveva perso la vita un altro studente, Lorenzo Parelli. Si susseguono in tutta Italia manifestazioni di studenti che chiedono l’ abrogazione della legge della “Buona scuola.” Si ribellano al dover fare da manodopera non retribuita, a svolgere tirocini non formativi, ad un sistema scolastico che li mette a rischio. A Napoli il corteo è partito da piazza Garibaldi per arrivare alla sede dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dove gli studenti hanno lasciato impronte di vernice rossa all’ ingresso, per richiamare la tragica fine dei loro compagni.